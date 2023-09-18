"بيطرى الإسماعيلية" ينظم ندوة للتوعية من مرض السعار ومخاطره على الإنسان والماشية

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطرى ووكيل الوزارة، وبالتعاون مع مركز النيل للإعلام، ندوة بقاعة مديرية الزراعة، للتوعية من مرض السعار ومخاطره على الإنسان والماشية.

مخاطر العقر من الحيوانات المصابة بالسعار

وحاضرت في الندوة الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، وتناولت الندوة الحديث عن مرض السعار وخطورته، وكيفية التعامل في حالة عقر الإنسان من حيوان مصاب بالسعار.

أبرز الإجراءات الطبية والإسعافات الأولية

وأوضحت الدكتورة سهير قاسم أبرز الإجراءات والإسعافات العاجلة التي يتوجب على الإنسان القيام بها في حالة العقر المفاجئ، منها غسيل مكان العقر بالماء والصابون جيدا ولمدة 10 دقائق ويعقم، عدم خياطة مكان العقر.

حيث يتم وضع مطهر ثم الذهاب الى أقرب مركز عقر بالمستشفيات الحكومية لأخذ المصل في خلال 3-6 ساعات، حيث إن الفيروس يظل كامنا في مكان العضة.

كما شملت فعاليات الندوة الرد على تساؤلات الحضور عن المستجدات في متحور فيروس الكوفيد- 19 الجديد وكيفية تعزيز مناعة الجسم للمقاومة، وذلك من خلال الأكل الصحي من خضروات وفواكه لتمد جسم الإنسان بالفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية المناعة، وممارسة الرياضة، والنوم الكافي، والبعد عن الضغوط العصبية.

ندوة حول التأمين على الماشية

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسى الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطرى ندوة بإدارة القصاصين الزراعية حول التأمين على الماشية وكيفية التأمين.

وحاضرت في الندوة كل من الدكتورة شرين عبدربه، والدكتورة سها عبدالله الطبيبتين الإرشاديتين بإدارة الإرشاد البيطري.

وتناولت الدكتورة شيرين عبدربه خلال فعاليات الندوة الحديث عن عملية التأمين علي الماشية، موضحة أهميتها والنقاط التي من خلالها يستطيع المؤمن الحصول على التأمين كامل في حالة النفوق الفجائي للماشية أو السرقة أو الحريق، وكذلك في حالة خيانة الأمانة.