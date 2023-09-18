الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل رد أوسوريو على انتقادات جماهير الزمالك تجاه حاتم سكر

حاتم سكر
حاتم سكر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، تجاه حاتم سكر، الظهير الأيسر للفريق بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وواجه حاتم سكر انتقادات كبيرة بسبب بعض الأخطاء له في المباريات وآخرها أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

 

اقتناع أوسوريو بحاتم سكر

وقال مصدر داخل الزمالك: "أوسوريو مقتنع تمامًا بحاتم سكر، ورغم أخطائه لكنه يعتبره الأفضل بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة وقادر على تطبيق طريقة لعبه".

وواصل: "أوسوريو يرى أن حاتم سكر يمتاز بمرونة تكتيكية ويمكن توظيفه في أكثر من مركز وقادر على تنفيذ فكره بالشكل الأمثل".

 

انتقادات الجماهير

ودافع أوسوريو عن حاتم سكر، في الفترة الأخيرة، وطالب بضرورة منح اللاعب دفعة معنوية من جانب الجماهير وعدم الضغط عليه حتى لا يتأثر اللاعب بشكل سلبي.

ويشارك حاتم سكر بشكل أساسي مع الزمالك بجانب مشاركته مع المنتخب الأوليمبي مع البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي يضع عليه ثقة كبيرة وشارك مع المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا الأخيرة ونجح في لفت الأنظار في تلك البطولة.

 

وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

وصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، منح  اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

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