حبس المتهم بسرقة فيلا صاحب مصنع فى كرداسة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة فيلا صاحب مصنع بمنطقة كرداسة، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة هوية المتهم بسرقة فيلا في كرداسة، وتبين أنه عاطل، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بتعرض فيلا للسرقة بكرداسة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاطل تسلل للفيلا واستولى على بعض المتعلقات.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق وأمرت بما سبق.

السجن المشدد لـ2 سرقا فتاة وأحرزا هيروين فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين: عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة فتاة، وحبس الأخير عاما بتهمة إحراز جوهر الهيروين، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

تفاصيل الواقعة

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين: "كريم ع، وماهر س"، في يوم 2023/1/24، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، محافظة القاهرة، شرعا في سرقة المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة للمجنى عليها بسمة عطية، بالطريق العام ليلاً، باستخدام سلاح ناري المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، دون ترخيص، كما أحرز ذخائر (ثلاثة طلقات) دون أن يكون مرخصاً له بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الثاني أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

شهادة المجنى عليها

وشهدت المجني عليها بأنه حال توقفها ليلاً بالطريق العام فوجئت بمباغتة المتهمين "كريم. ع، وماهر. س" لها وسرقة هاتفها الجوال مستقلين دراجة نارية دون لوحات معدنية، سائرين بها عكس اتجاه السير الصحيح، ما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقة هاتفها النقال ولاذا بالفرار، فاستغاثت وتجمع المارة لتلبية نداء الواجب، وحال محاولاتهما الفرار بالمسروقات أبصرهما محمود سعيد محمود شعبان، سائق سيارة أجرة، فاستوقفهما بالسيارة قيادته غير عابئ بما لحق بها من تلفيات عديدة من جراء ذلك، وعاصر كل تلك الأحداث وأبصرها رؤى العين هاني محمود سليمان حسن، حارس أحد العقارات بمسرح الجريمة، وتمكن المارة آنذاك من ضبطهما محرزين وحائزين الهاتف الجوال المملوك للمجنى عليها وأعادوه إليها.

وأكد مجري التحريات أنه تبلغ من مصادره السرية بحدوث الواقعة، والتي أكدت صحتها، فانتقل لمحلها والتقى المارة ممسكين بالمتهمين والهاتف المسروق، فقام بضبطهما، وقبيل اقتيادهما لديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية قام بتفتيشهما فعثر مع الأول على سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، وعدد 3 ذخائر خرطوش لذات العيار أحرزها دون ترخيص.