رئيس الرقابة المالية: 66 مليار جنيه إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة خلال عام

66 مليار جنيه أقساط التامين

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة خلال عام وصلت إلى 66 مليار جنيه بنسبة نمو 26%.

وقال إن قيد وسطاء جدد تجاوز 17 ألف وسيط، أما أعداد الشكاوى تم التعامل مع 1992 شكوى خلال العام، وهو ما يؤكد أن شركات التأمين تطور أدائها، وتواصل خططها لمواجهة المشكلات.

قطاع التأمين بدأ في تطوير أدائه وخدماته

وأشار خلال الجلسة الافتتاحية من ملتقى التأمين الخامس للتأمين وإعادة التامين، إلى أن القطاع بدأ فى تطوير أدائه وخدماته، وزيادة حجم الأقساط التأمينية والوصول بالشمول التأميني لمستويات أكبر.

وشدد على ضرورة تطوير التمكين التكنولوجي وذلك من خلال توفير إمكانية إعداد العقود إلكترونيا، وكذلك الترويج للتأمين من خلال المتاجر الإلكترونية، ولذلك فإن تطوير قطاع التأمين يستلزم توفير آليات للترويج تكنولوجي ورقمي، وبدون ذلك لن يكون هناك مواكبة للتطور الحادث في العالم.

وتابع أن المنتجات التأمينية تحتاج إلى معيار محاسبة مصري لحساب المخاطر التى تواجه الشركات، وخلال الفترة المقبلة سيتم عرض المؤشرات لمعدلات المخاطر وكيفية تطبيق معدلات المخاطر وما يتعلق بسعر الفائدة، بحيث يعكس المتغيرات الإضافية.

وأشار إلى أن الشق الثالث وهو تسعير المنتجات، وتحقيق الاستقرار للمؤسسات العاملة، وتحقيق وتوفير تسعير استرشادي للمنتجات التأمينية وسيتم مراجعته لضمان معدلات المنافسة، وكذلك الجداول التأمينية المتعلقة بالحياة.



وأضاف أنه جارى الانتهاء من إعداد الدبلومة فى العلوم الاكتوارية، والتعرف على العلوم الاكتوارية خاصة بعد صدور التسعير الاسترشادى للمنتجات.