يوسف فوزى يكشف تفاصيل مُحزنة عن مرضه: "مش عارف أصلى"

تصدر الفنان القدير يوسف فوزي، ترند محركات بحث جوجل، خلال الساعات الماضية، عقب استضافته مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" الذى يذاع على قناة صدى البلد 2 ، وتحدث عن حياته الفنية والشخصية وكواليس مرضه، مما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى يبحثون عن تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للفنان يوسف فوزى.

الحالة الصحية للفنان يوسف فوزى

يعانى الفنان يوسف فوزى، من مرض شلل الرعاش، منذ 10 أعوام فقد أصيب بهذا المرض تحديدا فى عام 2013 مما يجعله غير قادر على التحكم في حركات يديه كما يتحدث بصعوبة شديدة ويعانى من النسيان، وتعتبر حاليا حالته الصحية مستقرة ولكنه لم يتعافَ من مرض الشلل الرعاش الذي اضطره لاعتزال التمثيل.

لا يستطيع الصلاة بسبب النسيان

من جانبه كشف "فوزى" عن تطورات حالته الصحية قائلا: "عندي مرض الرعاش وبقاوم"، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يصلي بسبب النسيان، وذلك بعدما أصيب بمرض الشلل الرعاش، مضيفا: "بحاول افتكر الآيات القرآنية وأنا بصلي لكن بتوه في قراءة القرآن مش بفتكر الآيات ولا الكلام.. أنا راضي جداً بقضاء ربنا وبدعي ربنا إن أقدر أحافظ على الصلاة".

ما هو مرض الفنان يوسف فوزي؟

وأشار فوزى إلى أن مرض شلل الرعاش ليس له علاج، ولكنه قاسيا جدا وكان سببا فى تغيير مسار حياته كاملا.

وأوضح يوسف فوزى أنه أصيب بمرض الشلل الرعاش بعد 13 سنوات من لعب شخصية "رجل مصاب بنفس المرض"، فقد تألق فى تقديم شخصية «الدكتور جلال عوني»، الطبيب الذى يعاني من هذا المرض فى مسلسل «أوبرا عايدة» الذى تم إنتاجه عام 2000.

فوزى ولد فى 16 يوليو عام 1945 لأسرة تحب الفن، والدته كانت فنانة درست بأكبر معاهد التمثيل فى العالم، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936 والده كان يعمل بقسم الصوت باستديو مصر، وبعد مولده بعامين انفصل والداه وعاش مع والدته وأسرتها بالإسكندرية حتى سن 8 سنوات.

كان أول ظهور له على شاشة السينما من خلال فيلم "النمر الأسود" مع النجم أحمد زكى، وشارك فى عدة أعمال مع الفنان القدير محمد صبحى منها مسلسل أنا وهؤلاء وفارس بلا جواد وملح الأرض، كما شارك فى العديد من الأفلام فى فترة السبعينات مع نادية الجندى ومحمد مختار، وقدم ما يقرب من 120 مسلسلا منها "أوبرا عايدة، هوانم جاردن سيتي، حروف النصب، وجه القمر، القرموطي في مهمة رسمية".

آخر أعمال يوسف فوزى

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف فوزي مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2015، بطولة النجم عادل إمام وهيثم أحمد زكي وطارق عبد العزيز وصفاء الطوخي وأحمد بدير ونجوى إبراهيم وأحمد راتب، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج وائل إحسان.