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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفنان يوسف فوزي: اعتزلت العمل الفني نهائيًا بسبب المرض

الفنان يوسف فوزي
الفنان يوسف فوزي

خصص الفنان يوسف فوزي، برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، فقرة للاحتفال بعيد ميلاد الفنان يوسف السباعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "اعتزلت العمل الفني نهائيًا بسبب المرض".

وأضاف الفنان يوسف فوزي: "أتلقى عروض للمشاركة في أعمال فنية حتى الآن، وأن بعيش حتى الآن على حب الناس، والحاجات دي بتديني طاقة ايجابية مهمة جداً".

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