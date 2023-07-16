في عيد ميلاده.. لهذا السبب اعتزل الفنان يوسف فوزي التمثيل

يحتفل اليوم الأحد الفنان يوسف فوزي بعيد ميلاده حيث يبلغ من العمر 77 عاماً، فهو من مواليد 1945 وقدم العديد من الأعمال المميزة خلال مسيرته الفنية التي ما زالت عالقة في أذهان الكثير من الجماهير.

وشارك الفنان يوسف فوزي في العديد من الأعمال الثانوية مع كبار النجوم أبرزهم الفنانة القديرة نادية الجندي والفنان الراحل أحمد زكي الذي شاركه في فيلمه الأول النمر الأسود في دور الشاب الألماني المتعصب ضد المغتربين العرب، لتبدأ مسيرته الفنية في تقديم أعمال مختلفة ومتنوعة من حيث الأداء.

ومن ضمن الأعمال الفنية التي عمل شارك بها الفنان يوسف فوزي ويبهر جماهيره بأدائه المدهش: "حنفي الأبهة - مأمور السجن - شفاه غليظة - شبكة الموت - الظالم والمظلوم - وكيل النيابه - باب شرق - المغتصبون - ليلة القبض على بكيزة وزغلول - عشماوي - شاهد إثبات - المخطوفة - امراة متمردة - الفريسة - نساء خلف القضبان - لا تدمرني معك - الاوغاد - المدبح - الموظفون في الأرض - أيام التحدي - أيام السادات"، غيرها من الأعمال التي لقت إعجاب عشاق السينما.

لهذا السبب اعتزل الفنان يوسف فوزي التمثيل

صرح الفنان يوسف فوزي، من خلال حلقته في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة قناة "الحياة"، إنه قدم دور الجراح فى مسلسل "أوبرا عايدة" وكانت شخصية الطبيب أصيب بمرض الشلل الرعاش، لتمر الأيام ويتصادف بإصابته بالمرض نفسه، مضيفاً: "قدمت دورا فى مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" والأستاذ عادل إمام شافنى بهز إيدى وبحطها فى جيبى، ولم يكن يعلم أنى مصاب بالشلل الرعاش، ولم يطلب منى الاعتزال، وأنا أخدت قرار الاعتزال بعد مسلسل "ولى العهد" لأنهم كانوا بيطلبوا مني أمنع إيدي من الاهتزاز".