الفيلم الوثائقي "الكتيبة".. فظائع الإرهابيين: ذبحوا شيخًا عمره 110 سنوات

أيقنت الجماعات الإرهابية، خسارتها أمام جيش استقرت عقيدته على النصر أو الشهادة، فصوبت سلاحها الغادر وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، نحو الأهداف السهلة، فقتلت وذبحت المدنيين، صغارا وشيوخًا.

فظائع الإرهابيين في شمال سيناء: ذبحوا شيخًا عمره 110 سنوات واستهدفوا العمال والقضاة

ماهر فرغلي باحث في شئون الجماعات الإرهابية، قال خلال الفيلم الوثائقي "الكتيبة" الذي أذاعته قناة "الوثائقية إن الجماعات الإرهابية بدأوا يستهدفون عمال الأسمنت، وأساتذة الجامعة، القضاة، الناخبين، العمال، وكل هدفهم أن يقولوا أنه لا يوجد أمن ولا أمان في سيناء.

وقال خالد جيرمي أحد أبناء قبائل سيناء: "كنا في ظهر الجيش نوصل له أي معلومة نعرفها، وكان التكفيريون يقطعوا الطرق، يخطفوا شيخ يقتلوه، شيخ عمره 110 سنة ذبحوه".

محمد فراج حمزة، مشرف إسعاف شمال سيناء، قال إن الشغل الشاغل للجماعة الإرهابية في شمال سيناء أن ترهبهم كمدنيين، بعيدا عن حياة العمل، وأن تشعرهم دائمًا أنه لا يوجد أمان.

عامر أبو جغمان أحد أبناء قبائل سيناء، أكد أن الجماعة قامت باغتيالات كثيرة لأبناء سيناء بسبب تعاونهم مع القوات المسلحة، في أول المعركة استقروا في المنطقة، وتربصوا لرؤوس القبائل، وقتلوهم.