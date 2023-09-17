"أنت الحياة".. مسرح عرائس وورش للأطفال في افتتاح فعاليات قصور الثقافة

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، بالإسماعيلية، الأحد، والتي تستمر لمدة 6 أيام بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب ومدرسة يسري الشعراوي الثانوية للبنات وتستمر حتى 22 سبتمبر الحالي.

محاضرة فى “التنمية المستدامة”

بدأت الفعاليات بمدرسة يسري شعراوي الثانوية للبنات بمحاضرة بعنوان "التنمية المستدامة" للمرأة تحدثت بها د.ماجدة عطا نائب رئيس تحرير جريدة القناة الأسبق وتحدثت في عدة نقاط أهمها دور المرأة في تحقيق التنمية وتمكين المرأة وصلته بالتنمية، المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفتح باب النقاش مع سيدات القرية.

إضافة إلى ورشة تعليم الرسم الحر للأطفال تدريب سماح علي تم خلالها رسم معالم مصر والأماكن السياحية المختلفة، باستخدام ألوان الخشب والفلوماستر، وألوان الشمع.

تقام الفعاليات بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وينظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن واختتم اليوم الأول بمركز شباب القنطرة غرب، بورشة حكي لمسرح العرائس للفنان محمود نوح والذى حث الأطفال خلال اللقاء على الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم الكدب، وعدم التنمر، طريقة التعامل مع الكبير باحترام، إضافة لمجموعة من الفقرات المتنوعة وسط تفاعل كبير من أطفال القرية.

“قصور الثقافة” تواصل الورشة التدريبية “فاعلية التواصل”

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المجموعة الخامسة من الورشة التدريبية "فعالية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير" للعاملين بالأقاليم الثقافية والفروع التابعة لها وديوان عام الهيئة التي تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام بنظام الأونلاين في الفترة من ١٦ إلى ٢٠ سبتمبر الجاري.

تحدثت أمينة عبد المطلب، مدرب معتمد من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -سابقاً – خلال المحاضرة الثانية اليوم الأحد، عن مفهوم المكاتبات الإدارية وأنواعها، وأهميتها كوسيلة من وسـائل الاتصال داخل المؤسسة التي تساعدها على العمل بفاعلية وكفاءة.

أوضحت أن الإدارة تعتمـد على المعلومات التي تتضمنها المذكرات والرسائل لمعرفة حقيقة ما يجري داخل المؤسسة، الأمر الذي يسهم في اتخاذ القـرارات الهامـة، مشيرة إلى ضرورة إلمام العاملين بالمبادئ الأساسية للاتصال، وكيفية كتابة التقرير بوضوح وإيجاز.

واختتمت المحاضرة بتعريف المتدربين بالخصائص والقواعد الأساسية الواجب اتباعها في المكاتبات الإدارية باختلاف أنواعها، ومنها صياغة هيكل المذكرات، وكذلك المراحل الواجب اتباعها عند دراسة وتحليل المـشكلات.