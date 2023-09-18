الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بداية الساعات المبكرة في الصباح شغل أذهان المقاولين والمستثمرين معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 بشكل يومي، لمواكبة أسواق مواد البناء، حيث شهدت الأسعار اليوم وجود حالة من الاستقرار وتكون على أرض المصنع، فسجلت أسعار طن حديد عز عند المستوى مبلغ 33500 جنيه، بينما قد ثبتت أسعار الأسمنت، فوصلت أسعار الأسمنت المسلح إلى قيمة 1990 جنيها.

 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

وتستعرض "الدستور" خلال السطور القادمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين.

 

أسعار الحديد اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

استقر سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 18 سبتمبر عند مستوى 33500 جنيه.

وصل سعر طن حديد سرحان إلى 31800 جنيه.

ثبت سعر طن حديد بشاي اليوم الإثنين 18 سبتمبر عند مستوى 33000 جنيه.

بلغ اليوم الإثنين 18 سبتمبر سعر طن حديد المعادي نحو 32200 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الإثنين 18 سبتمبر نحو 32100 جنيه.

كما استقر سعر طن حديد العشري والمصريين عند مستوى 32500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الإثنين 18 سبتمبر نحو 32400 جنيه.

وصل سعر طن حديد المراكبي اليوم الإثنين 18 سبتمبر إلى 32500 جنيه

سجل سعر طن حديد عطية اليوم الإثنين 18 سبتمبر نحو 32700 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

ثبت سعر أسمنت المسلح عند مستوى 1990 جنيهًا.

استقر سعر أسمنت النصر عند مستوى 1970 جنيها للطن.

وثبت سعر أسمنت السويدي عند 2150 جنيها.

رئيس غرفة مواد البناء: تقليل إنتاج الأسمنت يرجع إلى طلب الشركات

غرفة مواد البناء: قرار الحكومة خفض إنتاج الأسمنت يساعد على ضبط الأسعار

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ثبت سعر أسمنت وادي النيل اليوم الاثنين عند مستوى 1900 جنيهًا في الطن.

كما استقر سعر أسمنت حلوان اليوم عند مستوى 1950 جنيها في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1270 إلى 1380 جنيهًا.

بينما تسجل أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الاثنين 18 سبتمبر ما بين 1950 و2050 جنيهًا.

كما ثبتت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الاثنين 18 سبتمبر ما بين 3500 جنيهًا إلى 3600 جنيه.

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