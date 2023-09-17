"الشباب المصري" يختتم فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز قدرات قيادات العمل العام

اختتم مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة الدكتور محمد ممدوح، البرنامج الوطني لتعزيز قدرات قيادات العمل العام في بني سويف والذي تم إطلاقه على مدار أسبوع كامل تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية سدس الأمراء بالمحافظة.

رفع قدرات القيادات من التنفيذيين

وفي ذلك السياق، أوضح الدكتور محمد ممدوح أن إطلاق فعاليات برنامج تعزيز قدرات قيادات العمل العام من داخل محافظة بني سويف جاء تزامنًا مع زيارة رئيس الجمهورية لقرية سدس الأمراء حيث تم إطلاق البرنامج لمدة أسبوع كامل شمل رفع قدرات القيادات من التنفيذيين من كافة القطاعات وشباب المتطوعين في موضوعات تتعلق بتعزيز المشاركة السياسية وحقوق الإنسان والتوعية بما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجانب التطرق إلى آليات التشبيك وتصميم المبادرات.

وقال إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يسعى إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بجانب بناء العنصر البشرى وتعزيز قدراته ومهاراته في ضوء جمهورية جديدة تعلي من قيمة الفرد عن طريق تقديم البرامج التوعوية المختلفة وهو الدور الذي قام به مجلس الشباب المصري.

البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين

وأشاد محمد ممدوح بالدور الذي لعبه التحالف الوطني عن طريق مؤسساته في تنظيم زيارة الرئيس لمحافظة بني سويف، مشيرا إلى أن الاصطفاف شمل أكثر من 23 ألف متطوع من أنحاء المحافظة لاستقبال الرئيس، موضحا أن الاصطفاف شمل لأول مرة ظهور مميز لفئة الفلاحين الممثلين لبرامج التحالف الوطني وعلى رأسهم البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام.