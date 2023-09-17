"المالية" تزف بشرى سارة لموظفي الدولة: "الكل هيزيد مهما اختلف السلم الوظيفي"

قال محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، إن جميع درجات السلم الوظيفي ستزيد حتى تصل إلى الحد الأدنى المقرر بـ 4000 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"ن المذاع على قناة "سي بي سي"، كل مرتبات أقل من الحد الأدني مهما اختلفت درجاتها الوظيفية سيصل مرتباتها حتى 4000 جنيه وهو الحد الأدنى المقرر".

إلى أي مدى تستوعب الموازنة للدولة الزيادات الاستثنائية؟

وتابع عبدالفتاح: "لم يحدد سلفا حتى الآن قيمة الزيادات فيما تخص زيادة الحد الأدنى نظرا لاتساع الشريحة المستفيدة".

وحول مدى استيعاب الميزانية لكل تلك الزيادات المليارية، أوضح أن هناك مبالغ للظروف الطارئة، داخل بنود الموازنة العامة، الأمر الذي يتم بناء عليه الاعتماد على تلك المبالغ في تلك الظروف الاستثنائية مثل ما حدث في كورونا، أو تطبيقًا للقرارات الاستثنائية مثل التي صدرت أمس من قبل الرئيس السيسي.