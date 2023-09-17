نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية

تابعت د.حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، الأحد، أعمال لجنة تقييم المشروعات المقدمة بـالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها؛ لاختيار أفضل 18 مشروعًا في الست فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ أن إجمالي المشروعات المتقدمة بلغ ١٨٢ مشروعًا، يتم تقييمها وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة، فضلًا عن عقد لقاءات ومقابلات مع المتقدمين لعرض مشروعاتهم على مدار مرحلة التقييم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023، مشيرةً إلى مشاركة المشروعات الفائزة بقمة المناخ Cop 28 المقرر عقدها بدولة الإمارات، إضافة إلى توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة.

القصير والزملوط يبحثان موقف المشروعات الزراعية

والتقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء د.محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية بالمحافظة بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.

واستعرض القصير والزملوط خلال اللقاء، جهود حصر وتصنيف الأراضي وذلك في إطار التوسع الأفقي وزيادة مساحات الأراضي المستصلحة وضمها الى الرقعة الزراعية، وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الهامة.

كما بحثا استكمال تجارب إنتاج سلالات و أصناف جديدة من محصول القمح؛ للتوسع الرأسي وزيادة إنتاجية الفدان بعدما حققت معدلات إنتاج تفوق 30 أردبًا، إضافة إلى زيادة برامج مكافحة الآفات و دعم جهود المحافظه فى توفير التقاوى المعتمدة، فضلا عن التوسع في تقديم خدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين.

محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية للعاصمة الادارية بالمحافظة

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التجهيزات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة؛ استعدادًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيفٌ من المسئولين المعنيين.

حيثُ اطلع على أعمال تركيب الإنترلوك بساحة السيارات الملحقة بالمول التجاري على مساحة ٤٠٠٠م٢، مُوجهًا بسرعة إنهاء أعمال التركيب وتنظيم أماكن اصطفاف السيارات، والانتهاء من أعمال التشجير واللاند سكيب بمحيط العاصمة مراعاةً للمظهر الحضاري.