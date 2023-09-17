الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الرحمة انعدمت".. تنظيف سجادة يقتل مسنًا فى المنصورة

جثة
جثة

دفع مسن بالدقهلية حياته ثمنًا لتنظيف سجادة من نافذة شقته بعدما وقع في يد شخص لا يعلم عن الرحمة شيئًا ولا يحترم كبر السن والشيبة.

"الرحمة انعدمت من القلوب" هذا أقل وصف حصل عليه استورجي المنصورة الذي تسبب في مصرع رجل مسن لاحول له ولاقوة في تلك الحياة.

حاول المسن مساعدة زوجته في واجبات المنزل وبكل طيب خاطر حمل المسن سجادة الصالة وقام بوضعها على نافذة الشقة، لكن ما حدث بعد ذلك كان الكارثة.

تساقط الأتربة سبب الجريمة

تساقطت بعض الأتربة من السجادة على أحد العاملين أسفل المنزل وهنا بدأت القصة فصعد العامل وتبين أنه استورجي إلى الشقة التى تساقطت منها الأتربة، ليفاجأ بمسن يخرج له ويعتذر عما حدث، لكن كبرياء العامل دفعه لمعاتبة الرجل المسن أكثر فأكثر حتى حدثت الكارثة.

تعالت الأصوات حتى وصلت لمشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة كتبت النهاية للرجل المسن على يد الصنايعي، حيث قام بالتعدي عليه ودفعه من أعلى سلم الطابق الأول علوي بالمنزل محل سكنه بشارع مستشفى الصدر بمدينة المنصورة بالدقهلية وسقوطه على درجاته وحدوث إصابته التى أدت إلى وفاته.

كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ سبب الوفاة

حيث لقى المسن مصرعه متأثرًا بإصابته بكسر فى الجمجمة، ونزيف بالمخ داخل مستشفى الطوارئ الجامعي ليواجه الصنايعي مصيرًا مظلمًا خلف القضبان عقب إلقاء القبض عليه ودخوله إلى التخشيبة لعرضه على النيابة العامة.

بداية اكتشاف الجريمة عندما ورد بلاغ لشرطة النجدة من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول مسن مقيم شارع مستشفى الصدر مصابًا بكسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ وتوفي بعد وصوله.

بداية اكتشاف الجريمة

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، ومعاونيه وبالفحص تبين وصول "حسن.أ.ع"، 73 عامًا، بالمعاش ولقى مصرعه متأثرًا بإصابته التي لحقت به.

بسؤال نجله "أ"، 30 عامًا، محاسب، اتهم "محمد.م.م.ح.ص"،30 عامًا، استورجي بورشة كائنة أسفل العقار محل إقامة والده المتوفي بالتعدي على والده ودفعه من أعلى سلم الطابق الأول علوي بالمنزل محل سكنه وسقوطه على درجاته وحدوث إصابته التى أدت إلى وفاته، على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب قيام المتوفى بتنظيف سجادة من خلال نافذة شقته المطلة على الورشة محل عمل المتهم.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مسن استورجى تساقط الأتربة كسر فى الجمجمة نزيف بالمخ سبب الوفاة مساعدة زوجته

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