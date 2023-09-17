تفاصيل اجتماع لجنة تطوير المشروعات الخضراء بدمياط

تابعت د.منال عوض، محافظ دمياط، أعمال اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، والتى بدأت أعمالها الأسبوع الماضى لتقييم المشروعات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني؛ للمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى مطلع الشهر الجاري.

وناقشت اللجنة المنعقدة جلستها اليوم بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومى للمرأة، المشروعات المقدمة عن فئة المشروعات المتوسطة، كما تضمنت لقاء مع أصحاب المشروعات المقدمة لمناقشة محاور كل مشروع وتقييمه بناء على المعايير والاشتراطات الخاصة بالمبادرة خاصة المكونين الأخضر والذكى.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتضمن ست فئات تشمل "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة".

وتابعت الدكتورة منال عوض الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع، وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت استكمال العمل بتلك الخطة والاسراع بها؛ نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله.

فيما أكدت د.منال عوض أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى، لذا حرصت الدولة على إطلاق مرحلة ثانية منها، وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن محافظة دمياط حققت تمثيلا مشرفا بمشروعات يتحقق بها أهداف المبادرة.