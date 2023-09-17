مؤتمر سنوى للرعاية.. محافظ أسوان يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للمريض

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المريض، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى وتحت شعار "مشاركة المرضى من أجل سلامة المريض".

حضر الاحتفال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية عبر تقنية الزووم من مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، وأيضاً الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحرى، وفاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتورة رحاب على مدير فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، إضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والتنفيذية والجامعية والأكاديمية والدينية والمجتمعية والشبابية والرياضية، والأطباء المكلفين والامتياز والرئدات الريفيات.

محافظ أسوان يعلن خبر سار للأهالى

خلال الحفل، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن خبر سار لأهالى أسوان وهو تنظيم المؤتمر السنوى لهيئة الرعاية الصحية بأسوان فى شهر نوفمبر القادم تمهيداً لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أن الإتجاه العام الذى تقوم بتنفيذه أجهزة الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة هو الاهتمام بسلامة المريض، لهذا فإنه لأول مرة فى تاريخ مصرنا الحديثة يتم تنفيذ أعظم وأرقى مشروع للاهتمام بالمواطن المصرى والذى تجسد فى منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تحويل المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات إلى صروح طبية نموذجية تؤدى الخدمة الصحية والعلاجية بجودة عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية، وهو الذى يتطلب تكثيف جهود التوعية فى المقام الأول للتعريف بالمزايا الغير مسبوقة التى تحققها منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع محافظ أسوان أن دق ساعة العمل الوطنى استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وإنجاحها بما يتواكب مع تطلعات القيادة السياسية والحكومة المصرية والوزارات المختصة والتى تمثلها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية والتابعة لرئاسة الجمهورية، وأيضاً هيئة الرعاية الصحية والتى تتبع وزارة الصحة والسكان، علاوة على هيئة التأمين الصحى والتى تتبع وزارة المالية.

عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحي فى أسوان

وأوضح المحافظ أنه تم حتى الآن تسجيل 1.2 مليون نسمه من إجمالى 1.6 مليون نسمه، كما أن هناك متابعة يومية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المتبقية بعد أن تم التشغيل التجريبى لـ76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية وأيضاً 4 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة ضمن المنظومة وهو الذى يتكامل مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال المنظومة.

وقدم المحافظ شكره لرئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية وفريق العمل المعاون له، وأيضاً للمشاركين فى هذه الإحتفالية الهادفة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل مريض بأفكار ورؤى مستنيرة، فيما قدم الدكتور أحمد طه شكره لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل وحماسه الكبير لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل وهو الذى يدفعنا لبذل أقصى الجهد من جميع العناصر لتطبيقها داخل محافظة أسوان بمعايير الجودة العالية التى تعود بالنفع على المواطن الأسوانى.

فعاليات الاحتفال

وشهدت فعاليات الاحتفال إلقاء كلمات للدكتورة رحاب على مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعرض موجز عن الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المريض للدكتورة مريم أنسى، وكذا عرض موجز عن ثقافة سلامة المريض وذلك للدكتورة إبتسام حسن، فضلاً عن القاء كلمة الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد مصطفى عميد كلية الطب بجامعة أسوان، وتبادل الدروع بين محافظ أسوان والهيئة تقديراً لروح التعاون والتكاتف البناء والمثمر.

فعاليات الحفل

فعاليات الحفل