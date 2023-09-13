محافظ أسوان يدشن المرحلة الـ4 لحملة تنظيف مجرى نهر النيل (فيديو)

​​​​​​بزى رياضى وقبعة بيضاء تحمل اسم أسوان، أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى نهر النيل.

جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإصحاح البيئى، وضمن فعاليات اليوم العالمى للبيئة، وتواكباً مع إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "اتحضر للأخضر".

وحضر الفعاليات كل من: المهندسة أسماء محمود مدير عام البيئة بالمحافظة، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وبمشاركة مجتمعية لشباب وفتيات الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، وشركة كيما، وهيئة بلان إنترناشيونال، وأيضاً القيادات التنفيذية.

تدشين المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى نهر النيل

ودشن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى نهر النيل، من خلال قيامه بأعمال التطهير والتنظيف لمياه نهر النيل، وتوزيع الشباك والتشرتات والكابات على الشباب والفتيات المشاركين فى الحملة، وتشجيعهم وتحفيزهم وزيادة الوعى لديهم للقيام بهذه الأعمال بالشكل الإيجابى من أجل تحقيق أهداف الحملة والمبادرة، والمتمثلة فى الحفاظ على البيئة وتقليل الأحمال البيئية السلبية لحماية مياه النيل من التلوث البلاستيك والمواد التى تؤثر أحمالاً على البيئة.

المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

وأكد اللواء أشرف عطية أن ذلك يتوازى مع اطلاق المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة من خلال زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الظل فى الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، واستكمالاً لمبادرة "أسوان العلم الأخضر " وذلك بهدف إبراز الوجه الحضارى والجمالى والبيئى لمحافظة أسوان باعتبارها أفضل مشتى عالمى على أكمل وجه.

محافظ أسوان يدشن المرحلة الـ4 لحملة تنظيف مجرى نهر النيل

محافظ أسوان يدشن المرحلة الـ4 لحملة تنظيف مجرى نهر النيل

محافظ أسوان يدشن المرحلة الـ4 لحملة تنظيف مجرى نهر النيل