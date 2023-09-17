عارفة عبدالرسول: العمل مع إسعاد يونس ممتع.. وهذه تفاصيل دورى فى "عصابة عظيمة"

تشارك الفنانة عارفة عبدالرسول في فيلم "عصابة عظيمة"، الذي تخوض بطولته الفنانة إسعاد يونس، والمقرر الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقالت "عارفة"، في تصريح لـ"الدستور"، إنها تشارك خلال العمل كضيفة شرف، حيث تظهر بمشهد كوميدي وتعمل بالسواقة وتتقدم لـ"عظيمة"، التي تجسدها الفنانة إسعاد يونس، لخطبة ابنتها لابنها عنبة، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

وعن تعاونها مع الفنانة إسعاد يونس، قالت إنها سعيدة وفخورة بهذا التعاون، مشيرة إلى أنها استمتعت بالعمل معها، وانتهت من تصوير مشهدها بالكامل خلال الفترة الماضية.

فيلم عصابة عظيمة بطولة النجمة إسعاد يونس وكريم عفيفى ومحمد محمود، حيث من المقرر أن ينتهى تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في موسم رأس السنة المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي، الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.