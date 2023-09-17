تعرف على عروض نادي سينما المرأة للمركز القومي للسينما بالهناجر

يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" تأليف وإخراج "بثينة الناصرى" كما يتم عرض كلآ من فيلم "ورد" إخراج "اسامة القزاز" وفيلم "سواح" إخراج "منى يحيى"، وذلك غدآ الإثنين الموافق ١٨ سبتمبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء.



يذكر أن فيلم مفترق طريق هو العرض الأول له وهو فيلم مقتبس عن قصة (القطار المسافر) للكاتبة بثينة الناصري وهي قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقي علي الجبر والحان استاذ الموسيقى العراقي المرواتي د. عمار أحمد . وغناء الفنان المصري رنيم قطيط والفنانة المصرية هبة الجزار .



وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنياّ. والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.