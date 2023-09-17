الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: الحوار الوطنى قرّب المساحات المشتركة بين المواطنين

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني نجح حتى الآن في تقريب المساحات المشتركة بين المواطنين، فضلا عن إيمان القوى السياسية بإمكانية الوصول لحلول توافقية من خلال النقاش وتبادل الآراء والأفكار. 

وأكد حسين، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن النقاش والتفاهم أساس السياسة والوصول إلى الحلول الوسط التي ترضي معظم الأطراف قدر الإمكان، بالنظر إلى الظروف المحيطة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني نجح إلى حد كبير في معالجة الكثير من المشكلات.

الحوار الوطنى لعب دورًا فى تهدئة الأوضاع خلال الأزمة الاقتصادية العالمية

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الحوار الوطني لعب دورا هاما للغاية في تهدئة الأوضاع خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أنه حضر العديد من النقاشات المختلفة والهامة بجلسات الحوار حول التضخم والديون والصناعة والزراعة، وكانت معظم النقاشات موضوعية.

وتابع: "قبل انعقاد الحوار، كان كل حزب أو قوى سياسية أو شخصيات عامة يعيش في ركن منعزل عن الآخر، كله يحمل تصوراته، ربما مثالية قدر الإمكان أو لا تنتمي كثيرا إلى الواقع، لكن الحوار الوطني جعل الجميع يجلس مع بعضهم البعض يطرحون آراءهم وأفكارهم".

الحوار الوطنى تقريب المساحات المشتركة المواطنين نجح المساحات المشتركة تقريب عماد الدين حسين الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

مواد متعلقة

"الصحة" تعلن تفاصيل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان فى المحافظات (فيديو)

أستاذ اقتصاد: الرئيس السيسي حريص على طمأنة المواطنين

تفاصيل الخدمات التعليمية لـ"حياة كريمة" بقرى بني سويف (فيديو)

عقد مؤتمر الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولى للمونودراما الخميس

"مسجد الرفاعى" تحفة معمارية ومقبرة ملكية فى قلب القاهرة.. تعرف عليه (فيديو)

بعد إطلاق اسمه على الدورة الحالية.. أحمد رزق يوجه رسالة لصناع مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

في عيد ميلادها.. محطات في حياة "ملكة التلقائية" عبلة كامل

حلقة خاصة عن ذكرى انتصار أكتوبر الـ50 في "صاحبة السعادة"

الأكثر قراءة

قرار في الدوري المصري.. استبعاد "هذه الفئة" من الحكام

بالنسبة المئوية.. تنسيق كليات جامعة الأزهر لعام 2023/2024

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. ننشر الحدود الدنيا للكليات

وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة 2023.. وموعد التطبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين