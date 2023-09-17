عماد الدين حسين: الحوار الوطنى قرّب المساحات المشتركة بين المواطنين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني نجح حتى الآن في تقريب المساحات المشتركة بين المواطنين، فضلا عن إيمان القوى السياسية بإمكانية الوصول لحلول توافقية من خلال النقاش وتبادل الآراء والأفكار.

وأكد حسين، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن النقاش والتفاهم أساس السياسة والوصول إلى الحلول الوسط التي ترضي معظم الأطراف قدر الإمكان، بالنظر إلى الظروف المحيطة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني نجح إلى حد كبير في معالجة الكثير من المشكلات.

الحوار الوطنى لعب دورًا فى تهدئة الأوضاع خلال الأزمة الاقتصادية العالمية

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الحوار الوطني لعب دورا هاما للغاية في تهدئة الأوضاع خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أنه حضر العديد من النقاشات المختلفة والهامة بجلسات الحوار حول التضخم والديون والصناعة والزراعة، وكانت معظم النقاشات موضوعية.

وتابع: "قبل انعقاد الحوار، كان كل حزب أو قوى سياسية أو شخصيات عامة يعيش في ركن منعزل عن الآخر، كله يحمل تصوراته، ربما مثالية قدر الإمكان أو لا تنتمي كثيرا إلى الواقع، لكن الحوار الوطني جعل الجميع يجلس مع بعضهم البعض يطرحون آراءهم وأفكارهم".