كاتب صحفى لـ"القاهرة الإخبارية": الأوضاع فى درنة صعبة رغم الجهود الإغاثية

قال الكاتب الصحفي الليبي سالم أبو خزام، إن الأوضاع في درنة تزداد صعوبة رغم الجهود الإغاثية المستمرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية” من درنة، أن “فرق الإغاثة والإنقاذ يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه فالجميع يعمل جاهدا لمحاولة ظهور ناجين تحت الأنقاض بخلاف الجثث التي جُرفت اتجاه البحر”، مضيفًا أن الناجين وأهالي الضحايا والمصابين يجب علاجهم بشكل نفسي مكثف لما مروا به من صعوبة الموقف والمشهد في نفس الوقت.

تعويض تلك المياه بالزجاجات المفلترة

وأضاف أنه يجب التركيز على الصحة النفسية كي يستفيق المواطنون من تلك الصدمة الصاعقة، مشيرًا إلى أن الجهات الإغاثية ولا سيما الأممية تحاول التعامل مع ملف تنقية المياه لجعلها صالحة للشرب مرة أخرى، خاصة أن مياه درنة أصبحت ممنوعة بالكامل للاقتراب منها بسبب كثرة نفوق جثث البشر والحيوانات، وبالتالي هناك حملة كبيرة لتعويض تلك المياه بالزجاج التي توزعها فرق الإنقاذ ومنظمات المجتمع المدني والكشافة عوضا عن المياه غير الآمنة وغير نظيفة لقاطني المناطق المتضررة بالإعصار "دانيال".