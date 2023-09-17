الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية

اليوم العالمي لتنظيف
اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، فعاليات "اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ"؛ بشاطئ المندرة المجاني، بالتنسيق مع  الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وبالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة 120 متطوع وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

تأتي هذه الأنشطة في إطار جهود الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

6 شواطئ تشارك في فعاليات اليوم العالمي 

وخلال الفاعليات، أكد المحافظ أنه من المقرر تنفيذ فاعليات اليوم العالمي بـ6 شواطئ هي (المندرة، السرايا، الأنفوشي، رأس التين، المكس، الدخيلة)، لافتاً إلى أهمية توعية رواد الشواطئ بأهمية الحفاظ علي نظافة الشواطئ  ومنع وصول المخلفات إلى لمياه البحر.

توعية رواد الشواطئ بخطورة إلقاء المخلفات بالبحر

وأشار المحافظ إلى أن المخلفات البلاستيكية والمعروف عنها إنها لا تتحلل إلا بعد عشرات السنوات تؤدى إلى الإصابة بأمراض السرطان، وكذلك القضاء على الثروة السمكية والحياة البحرية،  لذلك يجب توعية الرواد بخطورة إلقاء مخلفاتهم داخل مياه البحر.

منافسة مع 185دولة حول العالم

وأضاف أن هذه الفاعليات  تتم بالتزامن مع أنشطة مماثلة فى نفس التوقيت فى 185 دولة حول العالم بمشاركة 25 ألف متطوع، وتتنافس هذه الحملة لتسجيلها فى موسوعة غينيس لتنظيف الشواطئ من القمامة البحرية والمخلفات للعام الثالث على التوالي كأطول حملات تنظيف تتم على ساحل البحر المتوسط بأكبر عدد من المتطوعين.

يذكر أن مبادرة شاطئ بلا مخلفات هي مبادرة عالمية تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، تحتفل بها دول العالم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لتنظيف المناطق الساحلية والبحرية، بهدف زيادة الوعي البيئي بأهمية المناطق الساحلية مع تسليط الضوء على تهديد المخلفات وخاصة البلاستيكية على النظم البيئية البحرية.

حضر الفاعليات؛ الدكتور  سامح رياض رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق وكيل وزارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية ، والدكتورة رباب مدني  رئيس حي منتزه ثان.

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محافظ الإسكندرية اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ شاطئ المندرة 120 متطوع تنظيف الشواطئ

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