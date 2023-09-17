الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "دفاع البرلمان": قرارات الرئيس السيسى تاريخية وتُرسل رسائل طمأنة للمصريين

العوضي
العوضي

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن عنها في زيارته لمحافظة بني سويف بمثابة رسائل طمأنة للمصريين واصفًا إياها بالتاريخية.

 

 تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية

 

وأضاف العوضي أن حزمة القرارات الاجتماعية تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعكس مدى حرص الرئيس على رفع المعاناة عن المواطنين.

 

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زينب نوار: قرارات الرئيس السيسى تساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين

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برلماني: قرارات الرئيس السيسي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضح العوضي أن هذه القرارات ليست جديدة على الرئيس السيسي، الذي عود المصريين على ذلك، حيث أصدر في أكتوبر ٢٠٢٢ حزمة مماثلة، كما عجل بحزمة قرارات اجتماعية في أبريل الماضي، وها هو يصدر هذه الحزمة في سبتمبر الحالي، لأنه يستشعر واقع وحياة المصريين ولا ينفصل عنهم، ويهدف إلى الوقوف بجانب المواطنين وتقليل آثار الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع، وتلقي بتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة لتنفيذ بعض القرارات، تضمنت زيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلًا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، إضافة إلى إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، فضلًا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، بالإضافة إلى سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

اللواء أحمد العوضي مجلس النواب حزب حماة الوطن العوضي محافظة بني سويف

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