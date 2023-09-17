بالأرقام.. أبرز المشروعات التنموية بالصعيد خلال حكم الرئيس السيسي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تنمية محافظات الصعيد على مدى التسع سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم وحتى اليوم أصبحت واقعا حقيقيا ملموسا على أرض الواقع بعد عقود طويلة من التهميش عانته محافظات الجنوب، موضحا أنها شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في كل المشروعات الخدمية والصناعية والتنموية وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية شاملة لتنمية محافظات الصعيد، وذلك لتوفير حياة كريمة وآمنة صحيا وتعليميا واجتماعيا.

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رؤية مصر 2030 تحققت خلال تولي الرئيس سدة الحكم

وأوضح غراب، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم وقد بدأ بالفعل بتنمية الصعيد على أرض الواقع وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030، فقد تم تنفيذ مشروعات استثمارية في محافظات الصعيد على مدى التسع سنوات الماضية بتكلفة قدرت بـ 1.8 مليون تريليون جنيه، موضحا أن التنمية في الصعيد تم تنفيذها من خلال ثلاث محاور أولها بناء المواطن ثم البنية الأساسية التحتية كالطرق ومد الجسور والنقل والصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء والإسكان والمحاور، ثم التنمية الاقتصادية، موضحا أنه تم تطوير شبكة الكهرباء وتوصيل الغاز لـ 1.1 مليون منزل بمحافظات الصعيد بتكلفة 100 مليار جنيه.

وأشار غراب، إلى أن الدولة أنشأت عام 2018 هيئة تنمية الصعيد، ما أدى لطفرة غير مسبوقة في المشروعات التنموية بمختلف المجالات، موضحا أنه تم إنشاء 2320 مدرسة جديدة و105 كليات ومعاهد في محافظات الصعيد، إضافة إلى تنفيذ 121 مشروعا لمياه الشرب غطت 98% من محافظات الصعيد، موضحا أن محافظات الصعيد شهدت إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية في مجالات الصناعة والزراعة والعمران والخدمات الاجتماعية فحسنت مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أرقام حققتها الدولة فى تنمية صعيد مصر

ولفت غراب، إلى أن الدولة نجحت في جذب الاستثمارات إلى محافظات الصعيد، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات تنمية الصعيد خلال الفترة من 2019 وحتى 2024 بلغت 300 مليار جنيه، كما بلغ حجم المشروعات المنفذة في أخر خمس سنوات منذ عام 2019 وحتى العام الجاري في محافظات الصعيد نحو 11.596 ألف مشروع، إضافة إلى استهداف مبادرة حياة كريمة في السنوات الماضية تطوير وتنمية 459 قرية بالصعيد، فطورت 4600 محطة صرف صحي، و2900 محطة مياه شرب، ورصف 1100 كيلومتر طرق، و1000 كوبري، وتوصيل الكهرباء والانترنت لـ 100 ألف منزل، و200 وحدة صحية ومركز طبي، و100 مدرسة، وتنفيذ 2000 مشروع زراعي وحرفي، وعشرات المشروعات السياحية والتصنيعية .

وأضاف غراب، أن عدد المجمعات الصناعية التي تم إنشائها في محافظات الصعيد وصلت لـ 10 مجمعات، إضافة إلى الانتهاء من تشغيل 387 مشروعا في محافظات الصعيد في قطاعات البنية الأساسية، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعية تشير إلى أن العام الماضي شهد طرح 5 مجمعات صناعية في 4 محافظات بالصعيد بإجمالي 1963 وحدة صناعية، كما تم منح 16 ألفا و414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، إضافة إلى افتتاح 4 مصانع في أسوان في أكتوبر 2022، ضمن 27 مصنعا تم تشغيلها من إجمالي 34 مصنعا مخطط افتتاحها على مراحل، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على 1037 مصنعا وفقا لإحصائية عام 2020، واشتمال محافظة سوهاج على 9 مناطق صناعية تشمل 778 منشأة صناعية يعمل بها 11.8 ألف عامل.

وتابع غراب، أن المحافظة الثانية في محافظات الصعيد هي أسوان إذا تستحوذ على 4 مناطق صناعية تشتمل على 205 ماصنع يعمل بها 14 ألف عامل، تليها محافظة قنا التي تستحوذ على 5 مناطق صناعية تشتمل على 203 مصنعا ويعمل بها 240 ألف عامل وبذلك تستحوذ على المرتبة الأولى في عدد العاملين بها، يليها محافظة البحر الأحمر التي تستحوذ على 4 مناطق صناعية تشتمل على 67 مصنعا يعمل بها 8 آلاف عامل، يليها الأقصر الذي تستحوذ على 4 مناطق صناعية تشتمل على 28 مصنعا يعمل بها 2.8 ألف عامل، كما تستحوذ أسيوط على 8 مناطق صناعية.