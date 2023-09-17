مايا مرسى: سيدات الصعيد هن الوتد الأساسى للدولة على مدار التاريخ

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، إن سيدات الصعيد على مدار التاريخ هن الوتد الأساسي للدولة المصرية، مؤكدة تقديرها للقيادة السياسية المؤمنة بالمرأة المصرية والداعمة لها بكل المجالات والمساندة؛ لوصولها لكل المواقع القيادية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيسة المجلس محافظة أسيوط، اليوم الأحد؛ لتفقد الأنشطة التي ينفذها المجلس في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحملة (بلدي أمانة)، يرافقها "فردريكا ميير" ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأضافت مايا مرسي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني وحق أساسي لها، مشيدة بمجهودات محافظ أسيوط، عصام سعد، وإيمانه بملف تمكين المرأة، مشيرة إلى الدور المنتظر لرعاية المحافظ لبرنامج (نورة) لتمكين الفتيات بتخريج أول دفعة من الفتيات على مستوى الجمهورية من قلب الصعيد بمحافظة أسيوط. ‏

وأعربت عن سعادتها بوصول مشروع تحويشة (مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي) للقرى المختلفة بمحافظات (حياة كريمة) مثل قرى مركز ساحل سليم، منوهة بأن السيدات بالقرى يستطعن أن يدخرن أموالهن بطريقة إلكترونية، من خلال تطبيق (تحويشة) الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي وشركاء التنمية.

وتابعت أن القيادة السياسية في مصر تؤمن بشكل حقيقي بحقوق المرأة وتمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمهد الطريق للأجيال القادمة من الفتيات ليحصلن على كامل حقوقهن، مقدمة شكرها لمحافظ أسيوط على دعمه للمرأة وتمكينها وتنظيم المعارض التي تساهم في تسويق منتجاتها.

تنظم المعارض لتوفير التسويق المناسب لمنتجات السيدات

من جهته، وجَّه محافظ أسيوط الشكر للدكتورة مايا مرسي والوفد المرافق لها لزيارة المحافظة، الأمر الذي يعطى دافعًا قويًا لتسخير المجهودات لخدمة قضايا المرأة، مشيرًا إلى أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة والحفاظ على الحرف التراثية يأتي ضمن أولويات المحافظة.

وقال إن المحافظة تنظم المعارض لتوفير التسويق المناسب لمنتجات السيدات، مؤكدًا أهمية هذا الملف للحد من ظاهرة الزواج المبكر وحل مشكلة القضية السكانية، لافتًا إلى أن المحافظة بصدد الانتهاء من إنشاء مركز كبير للحرف اليدوية التابعة لقرية الشامية بمركز ساحل سليم.

وفي السياق، قام محافظ أسيوط، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بتوزيع 10 ماكينات خياطة وأفران منزلية بمشتملاتها على السيدات المعيلات وذوات الهمم والأولى بالرعاية ضمن خطة المحافظة للتمكين الاقتصادي للمرأة، وفي إطار دعم ومساندة فئات المجتمع الأكثر احتياجًا لتوفير مستوى معيشة كريمة لهن، وجعلهن قادرات على الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتفقد المحافظ ورئيس المجلس القومي للمرأة معرضًا للمنتجات اليدوية والحرف التراثية ضمن المعارض التي يتم تنظمها المحافظة دوريًا في ديوانها العام لمنتجات مدارس التعليم الفني والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية ومركز تأهيل الفتيات ووحدة التدريب والتأهيل التابعة للمحافظة وذوي القدرات الخاصة، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والتضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم.

وأشادت مايا مرسي بالمعرض والمستوى المتميز للمعروضات، منوهة بأنه تم تنظيم معرض "المصرية" الذي يضم مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية؛ لعرض منتجات التدريبات الحرفية والورش التي ينظمها المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

واستمعت لشرح حول جهود المحافظة لرعاية المواهب في سبيل إحياء الصناعات التراثية وإقامة ورش عمل لتدريب الأيدي العاملة على احترافها وإتقانها لاسيما من السيدات وذوي الإعاقة، بما يخدم أهداف التنمية المنشودة، ويتيح فرص عمل ومصدرًا للدخل، وتحقيق أحد أهداف تمكين المرأة.

من جهته، أكد محافظ أسيوط الحرص على التعاون مع الجهات المختلفة والهيئات والمؤسسات، التي تهدف إلى إتاحة المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا بصفة دورية، وتوجيه الدعم المستمر لهم؛ لتكرار هذه البرامج والمشروعات للمساهمة في تحمل أعباء الأسرة.

وقال إن هذه المعارض تأتي في إطار حرص واهتمام المحافظة على إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها، ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية بمشتملاتها وماكينات الخياطة وأتواب القماش، من خلال مساعدتهن في تسويق منتجاتهن، وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة؛ لعرض منتجاتهن.

وأضاف أن المعرض يضم منتجات (التلي، والنسيج اليدوي، والكليم، والسجاد، والخيامية، والمفروشات المنزلية، والكوفرتات، والمنسوجات، والأحذية، والجلود، والخزف، والحلي، والإكسسوارات، والنقش على النحاس، والمشغولات الخشبية) وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس التراث.

وتابع أن المعرض يضم أيضًا منتجات الجمعيات الأهلية من الملابس والمشغولات اليدوية والأقمشة والمفروشات والمخبوزات والمنتجات الغذائية والمنتجات الفنية من الأخشاب، وإعادة تدوير المخلفات المختلفة، ومعروضات مدارس التعليم الفني والثقافة والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وإدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة.