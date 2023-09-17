أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس لـ"سدس الأمراء" تؤكد أن ثمار التنمية تتساقط على الجميع

علّق الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف أمس.

وقال بدر الدين في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية المصرية، إن الزيارة تؤكد أن ثمار التنمية تتساقط على الجميع ولا تستأثر به فئة معينة، وهو ما يطلق عليه العدالة في توزيع ثمار التنمية.

أستاذ علوم سياسية: الجانب الإنساني كان واضحًا في زيارة الرئيس السيسي لبني سويف

وأضاف أن الجانب الإنساني كان واضحًا في زيارة الرئيس السيسي لبني سويف، مؤكدًا أنه جانب مهم يعبر عن التواصل بين القيادة والشعب، فقد اُستقبل الرئيس في منزل مواطن بالصدفة، وهو ما يسمى في السياسة بالتكامل بين النخبة والعامة والتكامل بين القيادة والشعب.

وتابع: "الرئيس وجه التعزية في المواطنين المصريين الذين لقوا حتفهم جراء الكارثة الطبيعية التي حلت بليبيا، وكل هذه المظاهر لها انعكاساتها على السلم المجتمعي".

كما أكد أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت توجيه عدة رسائل مهمة منها تحية المصريين والإشادة بدورهم في مواجهة الصعوبات والتحديات، مشيرًا إلى أن المواطنين أصبحوا يلمسون الاهتمام الكبير بالقرى في المرافق والمشروعات والبنية التحتية والغاز والكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمجمعات الحكومية وكل ذلك يسهم في تسهيل معيشة المواطن.