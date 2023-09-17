الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لتوفير مناخ عمل آمن.. "عمل بورسعيد" تشارك في فعاليات يوم السلامة العالمي

فعاليات يوم السلامة
فعاليات يوم السلامة العالمي

أعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فى فعاليات يوم السلامة العالمى Global Safety Day و الذى بدأت هذا العام تحت شعار " we make it safe to speak up" والتي تعني أن السلامة ليست مجرد أولوية بل واحدة من أهم أسس عمليات المنشأة.

 جاء ذلك بشركة قناة السويس للحاويات  SCCT  بشرق بورسعيد،  والتى تعتبر المشغل الرئيسى و محطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد و الأكثر تطوراً بين موانئ شرق  وجنوب المتوسط ، وهى شركة مساهمة مصرية برأس مال مصرى اجنبى تديره شركة APM  Terminals و هى أحد أذرع مجموعة APM Moller MAERSK، التي تمتلك و تدير ما يقرب من 86 محطة حول العالم أي أكبر الحصص بحجم أسهم يصل الى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية.

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الاهتمام بتطبيق أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية بين العاملين

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة، أنه تم المشاركة فى الفعاليات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتطبيق أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى مختلف المنشآت لتوفير مناخ عمل آمن يحميهم من المخاطر اليومية ، والذى يساهم بدوره فى زيادة الإنتاج، بمختلف قطاعات العمل.

 وأوضح أن الشركة قامت بمنح بعض الجوائز للعاملين المميزين الذين ابتكروا بعض الأفكار والمقترحات التى ساهمت فى تطوير بعض المعدات التى تؤدى الى الحد من الحوادث و الإصابات ومنها ما تم تنفيذها بالفعل، كما تم خلال الفعاليات عرض عدة تجارب عملية منها كيف يتصرف العامل عند حدوث حريق مفاجئ فى المكتب و كيف يستخدم طفاية الحريق و إطلاق جرس الإنذار و سرعة التصرف، وتجربة أخرى لسائقى أحد الأوناش المتحركة المجهزة بكاميرات خلفية للنقاط العمياء و حثه على الاهتمام بأن تكون المعدة مجهزة تماما خالية من أى عطل و اصراره على التوقف عن القيادة عند وجود أى عطل حرصا على سلامته و سلامة زملائه.

 وحضر الفعاليات الكيميائية ايمان مسعد مدير ادارة السلامة و الصحة المهنية ، والكيميائى جمال البدرى مدير التوجيه الفنى بادارة السلامة ،والكيميائية عبير ابو زيد مدير مكتب السلامة ببورفؤاد ، والكيميائيى فايز رخا و نجلاء البسيونى اخصائيين السلامة ومفتشين بمكتب بورفؤاد.

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة بورسعيد يوم السلامة العالمي شركة قناة السويس للحاويات وزير العمل حسن شحاتة

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