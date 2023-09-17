"إكسترا نيوز" تبرز أهم مشروعات قرية "سدس الأمراء" فى بنى سويف

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرية "سدس الأمراء" بمحافظة بني سويف، أمس السبت؛ لافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وشهدت قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف تنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، والتي تضم مركزي ببا وناصر.

مشروعات "حياة كريمة" بقرية سدس الأمراء

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز وأهم مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في قرية سدس الأمراء، وجاءت على النحو التالي:

- نسب تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرية بلغت 100 بالمئة.

- إنشاء مجمع للخدمات الحكومية به "سجل مدني" و"شهر عقاري".

- إحلال وتجديد مجمع مدارس سدس ومركز الشباب.

- إنشاء مجمع زراعي وغرفة نيتروجين مسال.

- تنفيذ وحدة إسعاف ونقطتي إطفاء وشرطة.

- إنشاء مركز أسرة وسوق وموقف سيارات.

ووصلت نسبة التنفيذ في مشروعات "حياة كريمة" بالقرية إلى 100% في مشروعات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والغاز والاتصالات، والتعليم والمجمعات الخدمية والزراعية، حيث تعد القرية ضمن الـ14 قرية النموذجية في المرحلة الأولى من "حياة كريمة".