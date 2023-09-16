مواطنة من قرية سدس الأمراء: "شاورت للرئيس وسلمت عليه وما كسفناش"

خصص برنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، حلقة اليوم لمتابعة مشروعات حياة كريمة في قرية سدس الأمراء، بعد افتتاح الرئيس السيسي لعدد من مشروعاتها اليوم ببني سويف.

والتقى البرنامج بأسرة من أهالى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، بعد زيارة الرئيس السيسى لها، حيث أوضح الشاب "بيشوى" أنه كان سعيدًا بعد مصافحته للرئيس السيسى.

وأوضحت المواطنة صباح، عند زيارة الرئيس السيسى للقرية كنت فى الطابق الثالث علوى بإحدى العمارات وشاورت للرئيس وقلت له :"عاوزة أسلم عليك يا ريس"، فرد علينا وقال: "أطلعلكم ولا تنزلوا؟"، ثم نزلنا والتقطنا صورًا تذكارية معه ونحن فى قمة السعادة.