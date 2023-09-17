مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى يكشف عن تشكيل لجنة المشاهدة للدورة الثامنة

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، عن قوام لجنة المشاهدة والاختيار للدورة الثامنة، والتي تتكون من القامات المسرحية وبحسب الترتيب الأبجدي كما يلي:





الفنانة ريم أحمد

بدأت مشوارها في المجال الفني منذ سن مبكرة وقد اشتهرت، وهي صغيرة من خلال تقديم شخصية "هدى" البنت الصغرى لونيس في مسلسل يوميات ونيس، وظهر تميزها من خلال هذا الدور رغم سنها الصغيرة خاصة في الجزء الأول الذي تم تصويره عام 1994 حين كانت تبلغ من العمر 4 سنوات، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.



ومن أهم أعمالها مسلسلات "عفوًا أيتها الأم" إخراج هانى إسماعيل، و"حمزة وبناته الخمسة" إخراج هانى إسماعيل، و"أدهم وزينات والثلاث بنات" إخراج محمد فاضل، ومن أهم الأعمال المسرحية لها مسرحية "ماما أمريكا" و"عائلة ونيس"، وفازت من قبل بعدد من الجوائز عن مسرحية "كوكب ميكى" إخراج ناصر عبدالمنعم، وفازت بها في مهرجان الطفل في الأردن بجائزة أفضل ممثلة أولى، وآخر أعمالها العرض المسرحي "ستوكمان" على مسرح الغد إخراج أسامة رءوف.





الناقد محمد سمير الخطيب



عضو هيئة التدريس بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2023، عضو لجنة الندوات بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2022، عضو مؤسس للمركز المصري التابع للمركز الدولي للمسرح، وعضو لجنة القراءة واعتماد المشاريع بالبيت الفني للمسرح وهيئة قصور الثقافة، وعضو هيئة تحرير مجلة المسرح المصرية سابقًا، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية.

وكان عضوًا في اللجنة العلمية لمؤتمر فرجة التحولات، وتحولات الفرجة، ومؤتمر الدراماتورجيا البديلة، والمنعطف السردي في المسرح وعودة فنون الحكي للمركز الدولي لدراسات الفرجة بطنجة، المغرب، ونشر له عدد كبير من المقالات والدراسات النقدية في الدوريات العربية والدولية، وترجمت له دراستان إلى اللغة الإنجليزية.

يمارس النقد المسرحي في عدة مطبوعات صحفية، له كتابات في (جريدة مسرحنا، أخبار الأدب، جريدة البديل، جريدة الاقتصادية، مجلة فنون، مجلة الفن المعاصر، مجلة كتابات معاصرة اللبنانية، مجلة المسرح المصرية، مجلة المسرح بالشارقة)، وترجمت له دراستان نقديتان إلى اللغة الانجليزية الأولى، بعنوان مشهدية ميدان التحرير وصدرت عن جامعة كامبريدج بإنجلترا، وأخرى عن الدراماتورجيا دار نشر روتلدج بأمريكا، وله العديد من الكتب منها مسرح في ثورة (2012)، ونبيل الحلفاوي عاشق المسرح (2013)، وفادي فوكيه راهب المسرح (2022)، كما اشترك في العديد من الكتب الجماعية التي صدرت في مصر والدول العربية، وشارك بالتحكيم في المهرجان القومي للمسرح في 2016، عضو لجنة تحكيم المقال النقدي 2018، والتحكيم في مسابقة ساويرس في النصوص المسرحية 2015، عضو لجنة المشاهدة في المرجان القومي للمسرح 2013، عضو لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عامي 2019، 2021، ومسابقة الأبحاث المسرحية بالمجلس الأعلى للثقافة عامي 2022، 2023.





المخرج محمد مرسي

مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح منتدبًا من مركز الحرية للإبداع، ومشرف على مسرح بيرم التونسي، وليسيه الحرية بالإسكندرية منذ عام ٢٠٢٢ وعضو نقابة المهن التمثيلية شعبة الإخراج المسرحي، وقام بالتحكيم في العديد منها المهرجانات منها مهرجان إسكندرما، وكذلك مهرجان نوادي المسرح لأكثر من دورة، وكان عضو لجنة تحكيم بمهرجان شخصية مصر، ومهرجان مسرح بلا إنتاج كما مثل مصر دوليًا في العديد من المهرجانات، ونال العديد من التكريمات منها، التكريم من قبل العديد من الوزارات "كالتربية والتعليم والقوى العاملة شئون الهجرة والمحافظات كالقاهرة والاسكندرية وكفرالشيخ"، ومثل مصر في مدينة الرباط بالمغرب كبطل للفيلم السنيمائي "العنف والسخرية" 2005، وكذلك في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي 2008 - 2009 - 2010.



كما كرم عن مجمل أعماله الإخراجية بمهرجان مسرح بلا إنتاج نوفمبر 2016، كما مثل مصر في مدينة قفصة بتونس ومدينة بجاية بالجزائر كمخرج للعرض المسرحي "البحر بيضحك ليه؟" 2016 لفرقة مركز الحرية للإبداع - صندوق التنمية الثقافية، وكذلك مثل مصر لدورتين بمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي ٢٠١٨ - ٢٠٢٣، كمخرج لعرضي (الخلاص) و(النافذة)، وكرم عن مجمل أعماله الإخراجية بمهرجان الوادي المسرحي.



ونال العديد من الجوائز، ومنها على سبيل المثال جائزة أفضل عمل جماعي بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ٢٠٠٨ ( خالتي صفية والدير) لفرقة مركز الإسكندرية للإبداع - صندوق التنمية الثقافية، كما حصل على جائزة الإخراج الأولى بالعديد من مهرجانات المسرح الجامعي والهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزة الإخراج الأولى بمهرجان المسرح العربي 2007، وجائزة التأليف في مسابقة المجلس القومي للشباب في التأليف المسرحي 2007، جائزة أفضل عمل جماعي بالمهرجان الدولي للمسرح التجريبي 2008، وجائزة الإخراج الأولى بمهرجان الجمهورية للشركات 2012، وجائزة الإخراج الأولى بمهرجان الجمهورية للشركات 2013 والعديد من الجوائز الأخرى.



وأخرج أكثر من 100 عمل مسرحي واحتفالية مع العديد من جهات الإنتاج والدعم المختلفة ومن أعماله المسرحية على سبيل المثال وليس الحصر "خالتي صفية والدير"، "سيد العالم"، "وشوش 1"، "حفلة للمجانين"، "ليس إلا"، "مشعلو الحرائق"، "الوهم"، "يبقى أنت أكيد في مصر"، "لوزة ميرفت"، "دستور يا سيادنا"، "عفريت لكل مواطن"، "ع الرصيف"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "بكره"، "ملك الشحاتين"، "أنت حر"، "جنونه مصرية جدًا"، "آخر السور"، "الرجل اللي ضحك ع الملايكة".

جيل شباب المسرحيين قادر على القيادة



قال المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، إن أحد أهم أهداف المهرجان هو تمكين الشباب خاصة أن جيل شباب المسرحيين قادر على القيادة، ويحتاج الفرصة والدعم.

وأكد رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أن تمكين الشباب جزء من بناء مصرنا الحبيبة، وهى إحدى الاستراتيجيات التي وضعناها منذ الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ.



يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة 25 - 30 نوفمبر يرأسه شرفيًا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.