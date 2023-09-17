رئيس "بنى سويف الأهلية": نشكر الرئيس السيسى على افتتاح الجامعة كهدية لأبنائه الطلاب

وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على افتتاحه جامعة بني سويف الأهلية، والتي تقع على مساحة 40 فدانًا، كهدية لأبنائه الطلاب، والتى بلغت تكفتها 3,7 مليار جنيه ضمن 16 جامعة تم إنشاؤها، بعد توجيهاته بتجهيزها وفق مواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة، والتي تواكب احتياجات سوق العمل.

منصور: الجامعة شرف لمحافظة بني سويف وإقليم شمال الصعيد

وأكد الدكتور منصور أن افتتاح الجامعة الأهلية شرف لمحافظة بني سويف وإقليم شمال الصعيد، حيث يأتي الافتتاح ضمن اهتمام الرئيس السيسي بالمشروعات والقطاعات المختلفة بالإضافة إلى روافد التعليم العالي المختلفة من وجود جامعات حكومية وخاصة وتكنولوجية وأهلية ومعاهد، فجامعة بني سويف الأهلية تتميز بوجود برامج بينية فريدة ومبتكرة غير نمطية تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية ورؤية مصر 2030 فى التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة.

رئيس الجامعة: نمتلك 12 كلية بواقع 19 برنامجًا

وأشار رئيس جامعة بني سويف الأهلية إلى: أننا نمتلك 12 كلية بواقع 19 برنامجًا، حيث حقننا إنجازًا فى سرعة معدلات الإنشاء والتجهيزات للجامعة وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يضمن استدامة تقديم أفضل مستوى من خدمة التعليم داخل المحافظة والمحافظات المجاورة وفق أحدث النظم الحديثة.



وتقع الجامعة الأهلية بأرض مجمع الكليات رقم (2) بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتبعد عن القاهرة مسافة 125 كم، حيث تم تخصيص مساحة حوالي ٤٠ فدانًا لكليات الجامعة الأهلية، والتي تشمل المباني والطرق الرئيسية والفرعية وبعض الملاعب الخاصة بالأنشطة الرياضية، والكافتيريات، والبرجولات الخاصة بالطلاب، وأماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والحدائق.

وتضم حاليًا ١٩ برنامجًا بـ12 كلية تشمل الطب البشري، الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، التمريض، الآداب، التجارة، الإعلام، وتمت إضافة برنامج علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، حيث من المقرر أن تصل المرحلة الأولى بجامعة بني سويف الأهلية إلى 30 برنامجًا دراسيًا في مختلف التخصصات.