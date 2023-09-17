الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا ينجح فى استعادة مستحقات مواطنين مصريين

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في دولة إيطاليا في مساعدة مواطنين مصريين وأفراد أسرهم، بعودة حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، باستمرار مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في رعاية وحماية العمال المواطنين العاملين بدولة إيطاليا وأفراد أسرهم في الحصول على مستحقاتهم.

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وبحسب بيان صحفي، تلقت الوزارة تقريرًا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا محمود حمزاوي، جاء فيه أنه تلقى التماسات من بعض المواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية بشأن مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية INPS عن مورثيهم السابق عملهم بدولة إيطاليا.

مستحقات عمال مصريين بإيطاليا 

وبعد قيام المكتب بكل ما يلزم نحو مساعدتهم في ذلك من إرشادهم إلى المستندات المطلوبة وآلية استخراجها، وبتسليم الملف كاملًا لتلك الهيئة، نجح بالمتابعة المستمرة والفعالة مع الهيئة سالفة الذكر في تسوية المستحقات التأمينية لهم بأثر رجعي منذ وفاة ذويهم، وتم تحويلها بعملة اليورو على حساباتهم المصرفية بمصر اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، وذلك على النحو الآتي: أولًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم "س.ع.ع" من محافظة القاهرة قدره 619 يورو، بما يعادل نحو 21 ألف جنيه شهريًا، فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات منذ تاريخ الوفاة حتى بداية الصرف والبالغ قدرها 15891 يورو بما يعادل نحو 540 ألف جنيه.

ثانيًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم "ح. أ. أ" من محافظة المنوفية قدره 234 يورو شهريًا بما يعادل نحو 8000 جنيه، بالإضافة إلى قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 17350 يورو بما يعادل نحو 590 ألف جنيه.

ثالثًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم "ه. م. أ" من محافظة الشرقية قدره 100 يورو شهريًا بما يعادل نحو 3400 جنيه، فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 5500 يورو بما يعادل نحو 187 ألف جنيه.

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وبحسب البيان تم إخطار المستفيدين بذلك، لمتابعة حساباتهم المصرفية واستلام مستحقاتهم، والذين أعربوا عن خالص شكرهم على الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وزارة العمل مكتب التمثيل العمالي وزير العمل حسن شحاتة إيطاليا هيئة التأمينات الإيطالية

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