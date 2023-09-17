الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعيين هانى سليمان عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة القابضة للتشييد والتعمير

المهندس هاني عثمان
المهندس هاني عثمان سليمان

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، قرارا بتكليف المهندس هاني عثمان سليمان عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة القابضة للتشييد والتعمير وقائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، مع استمرار المحاسب أسامة الحسيني عضوا منتدبا للشئون المالية والإدارية بالشركة.

 التوجيه بالاهتمام ببرامج الصيانة وحوكمة النفقات والتصدير وجذب الاستثمار

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن التطوير والتحديث وتحسين الأداء هو عملية ديناميكية ومتغيرة في إطار الاستراتيجية العامة التي يجرى تنفيذها للنهوض بالقطاعات التابعة لتنمية العوائد وزيادتها بمعدلات تعبر عن حجم الأصول التي نمتلكها، وذلك من خلال الاهتمام ببرامج الصيانة وحوكمة النفقات والتصدير وجذب الاستثمار والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.

ووجه "عصمت" ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والحرص على التكامل والتعاون بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التي تديرها الشركة القابضة.

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