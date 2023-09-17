"القاهرة الإخبارية" تبرز توقيع اتفاق دفاع مشترك بين مالى والنيجر وبوركينا فاسو (فيديو)

سلطت فضائية "القاهرة الإخبارية"، الضوء على توقيع اتفاق دفاع مشترك بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وأوضحت القناة في تقرير لها، أن وفودًا وزارية من دول الساحل الثلاث في مؤتمر صحفي، أمس، أعلنت عن أن قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر وقعوا اتفاقًا للدفاع المشترك.

وصرح قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي أسيمي غويتا، بأن رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر وقعا ميثاق "ليبتاكو - غورما" المنشئ لتحالف دول الساحل، والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا.

وتابع التقرير، تبذل الدول الثلاث جهودًا لاحتواء متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، وتوترت أيضًا علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.

وكانت الأحداث الأخيرة في النيجر سببًا في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.

توترات العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث

واضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة مشوبة بالتوتر مع المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها، وترفض فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.