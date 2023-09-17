الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة على "الوثائقية".. حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101

الوثائقية
الوثائقية

أعلنت فضائية "الوثائقية" عن عرض الفيلم الوثائقي "الكتيبة.. حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101"، اليوم الأحد، فى تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويوثق الفيلم بطولات الجيش في حربه على الإرهاب فوق أرض سيناء خلال السنوات التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013.

كما يرصد الفيلم أبرز العمليات والمعارك التي خاضها رجال الكتيبة شمالي سيناء، مستعرضًا حكايات الضباط والجنود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة مصر وأبنائها.

كذلك يسلط الفيلم الضوء على الدور الوطني لأهالي سيناء وقبائلها في دعم قواتهم المسلحة المصرية ومساعدتها.

بطولات الكتيبة 101 الكتيبة 101 الوثائقية سيناء أرض سيناء شمال سيناء

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