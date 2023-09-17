أبرزها "ليلة الشاعر محمود قرنى" ببيت الشعر العربى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

يستضيف بيت الشعر العربي، ليلة الشاعر محمود قرنى، فى إحدى الأمسيات الفنية والثقافية، والتي يذخر بها اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، ونستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الثانية ظهرا، تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي، أولى محاضرات الموسم الثقافي القبطي الرابع عشر، بعنوان "المؤرخون الأقباط في القرن الثامن الميلادي وأهم كتاباتهم"، والتي يحاضر فيها القمص يوسف تادرس الحومي، أستاذ تاريخ الكنيسة وعلم المخطوطات بالمعاهد اللاهوتية، وعضو لجنة التاريخ القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك عن طريق البث عن بُعد (Online).

يسبقها في الواحدة ظهرا، محاضرة بعنوان “الأوعية المرجعية”، وذلك ضمن برنامج التوعية المعلوماتية الذي تنظمه المكتبة، ويتضمن محاضرات متخصصة عن المهارات والسمات الشخصية لتحقيق الأهداف، من خلال تطوير المهارات الشخصية والتفاعل الإيجابي داخل مجتمع العمل.

وفي نفس التوقيت - الواحدة ظهرا - يحل الكاتب دكتور زين عبد الهادي، بضيافة مكتبة الإسكندرية، حيث يلقي محاضرة بعنوان “المكتبات في مصر القديمة”، وذلك بمتحف الآثار بقاعة الحياة في العالم الآخر بالمكتبة.

ــ الموت وأهواله.. قراءات جديدة في التراث القبطي

وفي الثانية عشرة ظهرا، يقام بمركز الطفل للحضارة والإبداع - متحف الطفل - بمقره الكائن بشارع أبو بكر الصديق بحي مصر الجديدة، محاضرة تحت عنوان “الموت وأهواله.. قراءات جديدة في التراث القبطي”، والتي يقدمها ويحاضر بها الباحث دكتور إبراهيم ساويرس، أستاذ الدراسات القبطية المساعد بكلية الآثار جامعة سوهاج.

وتتناول المحاضرة الحديث عن الموت في التراث الشعبي غير الرسمي القبطي، ولماذا الخوف من الموت، وصورة موت الشهداء كما قدمتها سيرهم وغير ذلك من المحاور.

ــ أحمد الخميسي بضيافة نادي أدب آفاق اشتراكية

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب القاص دكتور أحمد الخميسي، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات، نادي أدب آفاق اشتراكية، بمقره الكائن بالقرب من محطة مترو محمد نجيب، وإطلالة علي أبرز المحطات في مسيرة الخميسي الإبداعية.

والكاتب أحمد الخميسي، قاص ومترجم وناقد، صدر له العديد من المجموعات القصصية، نذكر من بينها: ورد الجليد، رأس الديك الأحمر، ليل بلا قمر، الجبل، كناري، أنا وأنت، أبطال في صمت، رائحة الخبز، موسكو تعرف الدموع وغيرها العديد.

ــ أخبار سارة في مكتبة مصر العامة

وفي الرابعة عصرا، تحتضن قاعة الندوات، بمكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، ندوة ثقافية لمناقشة المجموعت القصصية: “أخبارة سارة”، للكاتبة سارة هجرس. “دش ساقع”، و"عطية موسوليني"، للكاتبة بسمة السباعي، والإصدارات جميعها من إصدارات دار نهضة مصر للنشر، تدير اللقاء الكاتبة نشوي الحوفي.

ــ فعاليات صندوق التنمية الثقافية

حفل تخرج الدفعة الثالثة عشرة من برنامج "بيت جميل للحرف التقليدية"

وفى السابعة مساء، يقام بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل تخرج الدفعة الثالثة عشر من برنامج "بيت جميل للحرف التقليدية" الذى يقام بالتعاون بين قطاع الصندوق ومدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية.

يقدم "بيت جميل" 15 فنانًا واعدًا ضمن 4 تخصصات أساسية، هي نحت الجبس والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والخزف.

يذكر أن مدرسة الأمير تشارلز واحدة من أهم المدارس الرائدة على مستوى العالم التي تهتم بالحرف التقليدية والفنون التراثية .

ـ ليلة الشاعر محمود قرني

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تعقد ببيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، و التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية شعرية جديدة، والتي تعقد تحت عنوان “خمسة شعراء من جيل الثمانينيات” .. ليلة الشاعر محمود قرني، والتي يشارك فيها كل من الشعراء: أحمد الشهاوي، سمير الأمير، إبراهيم داود، عاطف عبد العزيز، أحمد شلبي، ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر عبد الرحمن مقلد.

ــ مغامرة اكتشاف كنز ببيت السناري

وفي الحادية عشرة صباحا، تعقد في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة بعنوان "مغامرة اكتشاف كنز بيت السناري"وهي ورشة الحكي الختامية من أنشطة البرنامج الصيفي للأطفال "صناع الغد".

ورشة حكي تفاعلي تستعرض حكايات وتاريخ بيت السناري وصاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأهم الأحداث والقصص التي مرت على البيت منذ إنشاؤه في نهاية القرن الثامن عشر. بالإضافة إلي نشاط مصاحب للحكايات يتضمن جولة ولعبة داخل هذا البيت التاريخي العريق. يقدم الورشة الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، وهي موجهة للأطفال والنشء من سن 8 إلى 16 سنة.

في سياق متصل، تعقد في السابعة مساء، ببيت السناري أيضا، ندوة بعنوان "رحلة العائلة المقدسة - نموذج لتعاون الدولة والمجتمع المدني"، والتي يحاضر فيها المهندس سامي مترى، والدكتور سامح فوزي، والمهندس عادل الجندى، بحضور عدد من الكتاب والمثقفين والشخصيات العامة. وتقام الندوة بالتعاون مع جمعية محبى التراث القبطي.