الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آدم عليلات مدافع اتحاد العاصمة: فزنا بالسوبر عن استحقاق.. وتوقعت أداء أفضل من الأهلى

الأهلي واتحاد العاصمة
الأهلي واتحاد العاصمة

أكد آدم عليلات، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، أن فريقه استحق التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

وفاز فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة السوبر الأفريقي عقب الفوز على الأهلي بهدف دون رد.

وسجل زين الدين بلعيد قائد الفريق هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

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عليلات: كهربا حاول استفزازنا بعد الحد من خطورته

وقال آدم عليلات مدافع اتحاد العاصمة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" " سعيد للغاية بتحقيق اللقب في بداية الموسم، فقد كان التتويج بالبطولة مستحقًا".

وأضاف: "في الحقيقة كنت أتوقع أداء أقوى وأفضل من جانب الأهلي لكن التوتر ظهر على لاعبيه خاصةً بعد نجاحنا في تسجيل هدف على عكس سير اللعب".

وتابع: "التزمنا بتعليمات المدرب وأغلقنا كل المنافذ أمام نجوم الفريق المصري الذي حاول لاعبيه استفزازنا للحصول على أخطاء وتحديدًا كهربا الذي كان يدّعي السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء".

وواصل حديثه: "نجحنا في الحد من خطورة مهاجم الأهلي فكانت هناك محاولات منه للسقوط للحصول على ركلة جزاء".

واستمر: "الوضع تغير تمامًا وبدا على لاعبي الأهلي التوتر في الشوط الثاني بعد نجاحنا في تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول".

وأتم: "هدف بلعيد ساعدنا كثيرًا على تنفيذ خطتنا الدفاعية بشكل رائع ومُحكم لنحقق الفوز في النهاية".

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة المصري في الدوري 

وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي في افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

وتصل بعثة الأهلي صباح اليوم الأحد إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد خوض مباراة السوبر السعودي أمام اتحاد العاصمة.

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