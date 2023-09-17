الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس لجنة المرأة بنقابة المحامين اللبنانية: مازالت هناك قوانين تميز بين المرأة والرجل بالوطن العربى

أسما داغر
أسما داغر

قالت أسما داغر، رئيس لجنة المرأة بنقابة المحامين اللبنانيين، إن القوانين والتشريعات تعتبر في غاية الأهمية من أجل رفع التمييز عن المرأة

معاناة المرأة العربية من قانون الأحوال الشخصية 

وأضافت أسما داغر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عن قرب" الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك قوانين تميز بين الرجل والمرأة في الوطن العربي، لافتة إلى أن أكثر ما نعاني منه في الوطن العربي هو قانون الأحوال الشخصية، وبالنسبة لقانون الجنسية، كما أن هناك الكثير من القوانين التي تم العمل عليها خلال الكثير من السنوات، حيث تم العمل على تعديل القوانين التمييزية خاصة في قانون العمل، وقانون التحرش الجنسي.

وتابعت: "اشتغلنا على تعديل القوانين بقدر المستطاع، حيث عدلنا في بعض القوانين التي تحفظ للمرأة كرامتها ووجودها، وترفع عنها التمييز بينها وبين الرجل". 

رئيس لجنة المرأة نقابة المحامين اللبنانيين القوانين التشريعات التمييز ضد المرأة

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

عاجل.. استمدت طاقة هائلة من مياه المتوسط.. كيف حدثت فاجعة ليبيا؟

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

عاجل.. التحقيق مع مسؤول ليبى بعد تصريحات حول قصف سدود درنة

عاجل.. شريف صالح: حجم تكلفة المشاريع التى تمت بالصعيد 1.8 تريليون جنيه بتسع سنوات

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى