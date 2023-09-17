رئيس لجنة المرأة بنقابة المحامين اللبنانية: مازالت هناك قوانين تميز بين المرأة والرجل بالوطن العربى

قالت أسما داغر، رئيس لجنة المرأة بنقابة المحامين اللبنانيين، إن القوانين والتشريعات تعتبر في غاية الأهمية من أجل رفع التمييز عن المرأة.

معاناة المرأة العربية من قانون الأحوال الشخصية

وأضافت أسما داغر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عن قرب" الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك قوانين تميز بين الرجل والمرأة في الوطن العربي، لافتة إلى أن أكثر ما نعاني منه في الوطن العربي هو قانون الأحوال الشخصية، وبالنسبة لقانون الجنسية، كما أن هناك الكثير من القوانين التي تم العمل عليها خلال الكثير من السنوات، حيث تم العمل على تعديل القوانين التمييزية خاصة في قانون العمل، وقانون التحرش الجنسي.

وتابعت: "اشتغلنا على تعديل القوانين بقدر المستطاع، حيث عدلنا في بعض القوانين التي تحفظ للمرأة كرامتها ووجودها، وترفع عنها التمييز بينها وبين الرجل".