ماجدة الألفى لـ"القاهرة الإخبارية": المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى

قالت ماجدة الألفي، رائدة العمل المجتمعي، إن ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية.

وأضافت ماجدة الألفي، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب" الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمت اهتماما كبيرا جدًا بتمكين المرأة، وهو ما اتضح من خلال الدستور الذي كان به 2 مادة ضد التميّز وتجريم العنف والمناداة بالمساواة، لافتة إلى أن ملف المرأة يعتبر ملفًا شائكًا جدًا، حيث إن السيدات في مصر تشغل أعمالا رفيعة، فكان من الطبيعي أن نمكنها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.

العصر الذهبي للمرأة المصرية

وأوضحت أنه تم اتخاذ الكثير من القرارت من خلال إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة سنة 2016م، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقلدت مناصب عديدة.