نائلة جبر لـ"القاهرة الإخبارية": الدول العربية أحرزت تقدمًا كبيرًا فيما يخص حقوق المرأة

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس لجنة منع الهجرة غير الشرعية، إن تمكين المرأة يكون اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي يكون على أساس المساواة في فرص العمل والأجر، وعدم قصر العمل على نوع معين إلا لو كان فيه خطر يهدد حياتها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المساواة في الأجر لأن هناك دولا متقدمة جدًا لا تساوي بين الرجل والمرأة وهذا نوع من التميز، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي هو النظرة المجتمعية للمرأة ودورها.

وتابعت، أن التميكن السياسي هو أن المرأة تستطيع أن يكون لها دور في الانتخابات والبرلمان والمناصب الوزراية والتمكين في الأحزاب وكل الأنشطة السياسية، مشيرة إلى أنها ظلت كخبيرة في لجنة الأمم المتحدة لمنع التمييز ضد المرأة، وكانت تمثل المرأة الأفريقية من عام 1998 وحتى 2022 ونجحت في 6 انتخابات وهذا لم يحدث من قبل.

تونس فيها تقدم في تمثيل دور المرأة

وأشارت إلى أنها خلال هذه الفترة الطويلة رأت التقارير الدولية التي تقدمها الدول وترى من خلالها مدى التقدم الذي يحدث، مؤكدة أن الدول العربية أحرزت تقدمًا كبيرًا فيما يخص حقوق المرأة خاصة بالنسبة لدول الخليج ومستويات التعليم والنشاط الاقتصادي، وبعض دول شمال أفريقيا ولاسيما تونس في تمثيل دور المرأة من وقت "بورقيبة"، والمغرب كذلك في مدونة الأسرة.

وأكدت أن المرأة في فلسطين توجد مصاعب كبيرة تعاني منها وكذلك ليبيا، مشيرة إلى أن المشاكل السياسية في الدول تنعكس على صورة المرأة.