الأهلى يحقق فوزا صعبا على التعاون فى الدورى السعودى

حقق الأهلي فوزا صعبا على ضيفه التعاون 3 /2، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الأهلي عن طريق عبد الباسط هندي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل وليد عبد الوهاب لاعب التعاون الهدف الثاني للأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل التعاون هدفه الأول عن طريق جواو بيدرو، قبل أن يدرك موسى بارو التعادل في الدقيقة 51.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق آلان سان ماكسيمين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الاتحاد صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة خلف الهلال المتصدر.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد التعاون عند 13 نقطة في المركز الرابع.

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أحداث المباراة

فريق الأهلي بدأ المباراة بقوة رغبة في تسجيل هدف مبكر وهو ما تحقق بالفعل بعد أن سجل هدفًا في الدقيقة الرابعة برأسية رائعة عن طريق عبد الباسط هندي بعد عرضية من رياض محرز.

وعاد الأهلي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 23، عن طريق وليد الأحمد بالخطأ في مرماه.

وقلص التعاون النتيجة عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول بعدما استغل عرضية رائعة قبل أن يودعها في شباك ميندي.

وفي الشوط الثاني، سجل الجامبي موسى بارو الهدف الثاني والتعادل لصالح التعاون في الدقيقة 51 بعد خطأ فادح من دفاعات فريق الأهلي.

وسجل أهلي جدة الهدف الثالث في الدقيقة 67 بتصويبة صاروخية من الفرنسي آلان ماكسيمان.

وفي الدقيقة 93 أحرز موسى بارو هدفًا ثالثًا لصالح التعاون لكن تم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وحصل عبد الباسط هندي لاعب الأهلي وألفارو ميدران لاعب التعاون على بطاقة حمراء لكل منهما قبل نهاية اللقاء بعد الاشتباك بينهما.

وارتفع رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة من 6 مباريات في المركز الثالث، وتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.