الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يحقق فوزا صعبا على التعاون فى الدورى السعودى

أهلي جدة السعودي
أهلي جدة السعودي يهزم التعاون

حقق الأهلي فوزا صعبا على ضيفه التعاون 3 /2، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الأهلي عن طريق عبد الباسط هندي في الدقيقة الرابعة،  قبل أن يسجل وليد عبد الوهاب لاعب التعاون الهدف الثاني للأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل التعاون هدفه الأول عن طريق جواو بيدرو، قبل أن يدرك موسى بارو التعادل في الدقيقة 51.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق آلان سان ماكسيمين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الاتحاد صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة خلف الهلال المتصدر.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد التعاون عند 13 نقطة في المركز الرابع.

اقرأ أيضا.. أهلى جدة يواصل انطلاقته بالفوز على الطائى فى دورى روشن السعودى

أحداث المباراة

فريق الأهلي بدأ المباراة بقوة رغبة في تسجيل هدف مبكر وهو ما تحقق بالفعل بعد أن سجل هدفًا في الدقيقة الرابعة برأسية رائعة عن طريق عبد الباسط هندي بعد عرضية من رياض محرز.

وعاد الأهلي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 23، عن طريق وليد الأحمد بالخطأ في مرماه.

وقلص التعاون النتيجة عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول بعدما استغل عرضية رائعة قبل أن يودعها في شباك ميندي.

وفي الشوط الثاني، سجل الجامبي موسى بارو الهدف الثاني والتعادل لصالح التعاون في الدقيقة 51 بعد خطأ فادح من دفاعات فريق الأهلي.

وسجل أهلي جدة الهدف الثالث في الدقيقة 67 بتصويبة صاروخية من الفرنسي آلان ماكسيمان.

وفي الدقيقة 93 أحرز موسى بارو هدفًا ثالثًا لصالح التعاون لكن تم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وحصل عبد الباسط هندي لاعب الأهلي وألفارو ميدران لاعب التعاون على بطاقة حمراء لكل منهما قبل نهاية اللقاء بعد الاشتباك بينهما.

وارتفع رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة من 6 مباريات في المركز الثالث، وتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

أهلي جدة السعودي التعاون الدوري السعودي 2023 مباراة أهلي جدة والتعاون موسى بارو رياض محرز

مواد متعلقة

أهلى جدة يواصل انطلاقته بالفوز على الطائى فى دورى روشن السعودى

محرز وفيرمينو يقودان أهلي جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

تقارير إسبانية تكشف تفاصيل انتقال «فيجا» إلى صفوف أهلى جدة

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

إخلاء سبيل محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

بشرى سارة للمواطنين عن عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى