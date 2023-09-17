الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المطرب على الحجار يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة "على الرباب"

المطرب على الحجار
المطرب على الحجار

يستعد المطرب على الحجار لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "على الرباب"، من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وشارك "الحجار" منشور له على "فيس بوك" ليكشف عن تفاصيل أحدث أغنياته قائلًا: "استنوا أغنيتي الجديدة "على الرباب" قريبًا، الأغنية من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، لحن أحمد حمدي رؤوف، وتوزيع محمد حمدي رؤوف".

من جهة أخرى، كشف النجم الكبير علي الحجار عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أغنية وطنية جديدة يقدمها على طريقة الدويتو مع الكينج محمد منير، تطلق خلال الأيام القادمة في حب مصر.

وانتهى الحجار ومحمد منير من تسجيل الأغنية وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عزيز الشافعي.

وأحيا على الحجار الأيام الماضية حفل مئوية فنان الشعب  سيد درويش والذي أقيم بنقابة الصحفيين.

وبدأ على الحجار الحفل بأغنية "زوروني كل سنة مرة"، ثم قدم بعدها "أنا المصري" لبيرم التونسي، وموشح يا شادي الألحان من التراث الأندلسي، و"سلمى يا سلامة"، ثم قدم كل من موشح "يا غصين البان"، وموشح "يا بهجة الروح"، و"أحسن جيوش" والذي قدمها برفقة المطربة الشابة شيماء يسري، وقدمت بعد ذلك أغنية برفقة المطرب الشاب أدهم عاصم وقدمًا أغنية "على قد الليل مايطول"، و"أهو ده اللي صار يا سيد" للكتاب الصحفي والشاعر محمد العسيري، ثم قدم بعدها أغنية "أهو ده اللي صار" لسيد درويش.

وطرح علي الحجار مؤخرًا أغنية بعنوان "وحدي"، وهي من كلمات الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي محمد العسيري، ومن ألحان الملحن الكبير الراحل أحمد الحجار، والتوزيع الموسيقي لوليد مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية: "وحدي والليل وحداني.. فارد طوله بيتحداني.. مش مآمني ولا مطمني.. الليل مش عارف يفهمني مع إنه بينعس على يدي.. وحدي وحدي.. في ليل ضايع أنا مرايته بشوف وشي في قمرايته.. غريب عني ميشبهنيش.. حزين سارح مبيغنيش.. بلاد الناس دهب ونحاس.. تضيق بيا ماتقبلنيش وما يساعنيش سوا عينيكي أموت فيها وأعيش وحدي.. وحدي".

علي الحجار أغنية على الرباب أغتيته الجديدة تفاصيل

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