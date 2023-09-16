السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البلشى: قرار الرئيس السيسى برفع بدل التكنولوجيا للصحفيين "لفتة طيبة"

خالد البلشي
خالد البلشي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه للمرة الأولى  يُعرض الحديث عن زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن بيان النقابة طالب فيه المؤسسات بتطبيق الحد الأدني للأجور للصحفيين وهو 4 الآف جنيه لأن الكثير لا يطبقه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه دعوة  للالتزام بالقرار الرئاسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الصحفيين يحصلون على أجور ضعيفة، مشيرًا إلى أن  الحد الأدني لعقد الصحفيين إلى 3 آلاف جنيه، وبعضهم لا يحصل على هذا الأجر، مؤكدًا أن زيادة البدل مهمة، لأنه للتدريب والتكنولوجيا ونحن في ظل تطور تكنولوجي هائل ويحتاج لأموال كثيرة.

وتابع، أن الكثير من الزملاء شعروا أنه تم تذكرهم بهذا القرار، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع الحكومة لمعرفة موعد وتفاصيل تطبيق التوجيه الرئاسي، وهو خاص بكل أعضاء النقابة، لدينا جزء كبير يشمل من تجاوز صرف معاشهم، والذين يضطرون للبحث عن أي عقد صفري، حتى يعينهم على المعيشة.

وتابع، أن الأعضاء المقيدين بالنقابة وعددهم 10 آلاف، فالقرار سيخدم الكثير من المتعاقدين ويخدم كبارنا وشيوخنا الرواد حتى لا يستغلهم أحد، موضحًا أن الطموح الأكبر أن يحدث تحريك في البدل مثلما حدث في كل جداول المعاشات. 

كل قرار يرفع جزءًا من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين لا بد أن يُقدر

وأكد أنها لفتة طيبة من الرئيس السيسي، وكل قرار يرفع جزءًا من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين لا بد أن يُقدر، مشيرًا إلى أن بعض الصحفيين أعطى عمره للصحف داخل المؤسسات ولا بد أن يتم تعيينهم، وهذا مطلب رئيسي من مطالب الحوار الوطني.

نقيب الصحفيين زيادة بدل التكنولوجيا الرئيس السيسي لافتة طيبة يقدر الأعباء الاقتصادية الحد الادنى للأجور

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