السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فؤاد بدراوي: "عبد السند يمامة يعتبر مرشح مستقل بعد مخالفته لائحة حزب الوفد"

فؤاد بدراوي
فؤاد بدراوي

قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن أي قرار متعلق بانتخابات رئاسية أو مجلس نواب، يكون الجهة المختصة هي الهيئة العليا والجمعية العمومية للوفد، وحتى الآن الهيئة العليا لم تجتمع في الحزب لمناقشة خوض الانتخابات من عدمه.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه لا يجوز أن تقعد اجتماعات الهيئة العليا خارج مقر حزب الوفد، وبدون محضر رسمي، وبدون إعلان جدول أعمال، منوها أن الاجتماعات تكون في نوادي هذا مخالف للائحة ولا يجوز ذلك.

الجمعية العمومية صاحبة القرار في من يمثل الوفد في الانتخابات الرئاسية

وأكد، أن الجمعية العمومية تكون صاحبة القرار في من يمثل الوفد في الانتخابات الرئاسية، ومن حق أي عضو في الهيئة العليا للحزب الإعلان عن الترشح للانتخابات وأيضًا رئيس الحزب من حقه أن يترشح، ولكن يجب أن تكون هناك جمعية عمومية وتختار.

وتابع: رئيس الحزب عبد السند يمامة لم يلتزم بذلك، وطالما خالف المادة هو يعتبر مرشح مستقل وليس مرشحا عن الوفد في الانتخابات الرئاسة المقبلة، لأنه ضرب بعرض الحائط اللوائح المنظمة".

وتساءل: "لو أن لعبد السند يمامة من يؤيده لماذا يخاف من دعوة الجمعية العمومية؟، فالجمعية العمومية هي من رشحته وانتخبته رئيسا للحزب فخايف من ايه؟، ولذلك أرى أن ما يحدث خروج عن النص وتخبط وعدم التزام".

وأشار إلى أنه تواصل مع رموز الحزب على مستوى المحافظات وعدد من أعضاء الهيئة العليا تراجعوا عن دعم عبد السند يمامة في الانتخابات، منوها أن الوفد ملك لأفراده وأبنائه ولا يوجد شيء اسمه توريث كما يزعم "يمامة"، وإن كان الحزب به كذلك ما كان لينجح في انتخابات رئاسة الحزب.

فؤاد بدراوي عبد السند يمامة رئيس الحزب الانتخابات الانتخابات الرئاسة المقبلة

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