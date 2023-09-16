نيوكاسل يعود للانتصارات ويهزم برينتفورد بهدف ويلسون بالدوري الإنجليزي

فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه برينتفورد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

واستعاد نيوكاسل يونايتد طريق الانتصارات بعد خسارته مبارياته الثلاثة الماضية أمام مانشستر سيتي وليفربول وبرايتون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ نيوكاسل على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي على مستوى ضعيف ومتبادل بين كلا الفريقين.

وحاول كلًا من لاعبي الفريقين تسجيل هدف التقدم ولكن لم تنجح أي من محاولاتهم في الوصول للشباك.

وسدد لاعبو نيوكاسل يونايتد كرة واحدة على المرمى من 4 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من محاولتين لبرينتفورد وخرجت الأخرى من الملعب.

واستحوذ نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق برينتفورد.

واستمر استحواذ لاعبي نيوكاسل على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك استمر الأداء الهجومي على مستواه المتوسط بين الفريقين.

وسجل كالوم ويلسون هدف التقدم لفريق نيوكاسل في الدقيقة 57 وبعد الرجوع لتقنية الفيديو ألغى الحكم الهدف بداعي ارتكاب مخالفة في هجمة الهدف.

وتحصل نيوكاسل يونايتد على ركلة جزاء سجلها كالوم ويلسون في الدقيقة 64.

واستمرت محاولات لاعبي نيوكاسل لتسجيل الهدف الثاني وتأمين انتصارهم، فيما حاول لاعبو برينتفورد الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل ولكن دون أن تنجح أي من محاولاتهما في الوصول للمرمى.

وسدد لاعبو نيوكاسل كرتين على المرمى من 6 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لفريق برينتفورد وخرجت 4 من الملعب.

واستحوذ نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق برينتفورد.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده لـ6 نقاط في المركز الـ11 فيما توقف رصيد برينتفورد عن نفس الرصيد في المركز العاشر وبفارق الأهداف.