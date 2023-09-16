السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معهد المشورة بالمعادي يطلق دورة جديدة للشباب بعنوان"يا تفوز"

معهد المشورة
معهد المشورة

 أعلن  معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي  تحت رعاية الأنبا دانيال مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادي ،عن إطلاق دورة جديدة للشباب في سن المراهقة بعنوان “يا تفوز ” .

وتستهدف الدورة مشاركة الشباب من الجنسين في سن من 15:18 عاماً ، لدعم التواصل مع هذه الفئة العمرية من الشباب في فترة المراهقة .

وتركز الدورة على تدريب الشباب على العديد من المهارات من بينها مهارات فهم الذات ، واحتياجاتهم النفسية والإجتماعية ، وتقبلها وطرق تسديدها .
كما تناقش  الدورة موضوعات تخص تقدير  المشاعر  والأفكار وكيفية تنظيمها ،والتحكم بها ، مع التعريف بأنواع المشاعر في فترة المراهقة .

كما تركز على تعريف الحدود في العلاقات واهميتها وكيفية وضعها في علاقات الصداقة ،وكيفية بناء حدود صحية .

وتتضمن الدورة ورش عمل عملية للشباب ، للتدريب على موضوعاتها ،بشكل ألعاب تناسب شباب مرحلة المراهقة .

 في سياق متصل يطلق معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادى، تحت رعاية الأنبا دانيال مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المعادي وتوابعها  دورة “بداية جديدة”، للمقبلين على الزواج للمرة الثانية.

وتقدم “الدورة” لأول مرة من خلال منصة إلكترونية بنظام التعليم الذاتى، حيث يوفر مرونة فى الوقت تتناسب مع الدارس.
وتستهدف الدورة ، تقديم موضوعات تقديم موضوعات للمشورة، للتعافي من العلاقات الماضية، سواء بعد فقد الزوجة أو الزوجة بالوفاة أو الانفصال والسماح لأحد الأطراف بأخذ تصريح “زواج كنسي” للمرة الثانية.

وذكر المعهد في بيانه إن هذه الدورة لمساعدة الأشخاص الذين انتهى زواجهم بالانتقال أو الانفصال ويستعدون لبداية جديدة وعلاقة إرتباط جديدة ناجحة.

وتابع: "من المهم أن تكون أنت الشخص المناسب، في الارتباط قبل انتظار الشخص المناسب للإرتباط به".

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة للمشاركة في الدورة كل من يريد الإرتباط للمرة الثانية بعد فقد شريك الحياة أو أخذ تصريح بالزواج الثانى، وأيضاً كل من مر بتجربة مؤلمة يسعى للشفاء منها.






 

معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي الانبا دانيال مطران الكنيسة القبطية يا تفوز ” دورة جديدة للشباب

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