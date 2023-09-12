"المشورة الأرثوذكسية": دورة جديدة للمقبلين على الزواج للمرة الثانية

أعلن معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادى، تحت رعاية الأنبا دانيال مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المعادي وتوابعها عن إطلاق دورة “بداية جديدة”، للمقبلين على الزواج للمرة الثانية.

وتقدم “الدورة” لأول مرة من خلال منصة إلكترونية بنظام التعليم الذاتى، حيث يوفر مرونة فى الوقت تتناسب مع الدارس.

وتستهدف الدورة ، تقديم موضوعات تقديم موضوعات للمشورة، للتعافي من العلاقات الماضية، سواء بعد فقد الزوجة أو الزوجة بالوفاة أو الانفصال والسماح لأحد الأطراف بأخذ تصريح “زواج كنسي” للمرة الثانية.

وذكر المعهد في بيانه إن هذه الدورة لمساعدة الأشخاص الذين انتهى زواجهم بالانتقال أو الانفصال ويستعدون لبداية جديدة وعلاقة إرتباط جديدة ناجحة.

وتابع: "من المهم أن تكون أنت الشخص المناسب، في الارتباط قبل انتظار الشخص المناسب للإرتباط به".

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة للمشاركة في الدورة كل من يريد الإرتباط للمرة الثانية بعد فقد شريك الحياة أو أخذ تصريح بالزواج الثانى، وأيضاً كل من مر بتجربة مؤلمة يسعى للشفاء منها.

ويتضمن الكورس ٤٠ محاضرة وتتلخص أفكارها في موضوعات “تجديد علاقتى بالله وتكوين صورة صحيحة عنه”، و"مدى الوعى بالذات وتطويرها ونموها"، وعلاقتى بالآخر من خلال شفاء نفسى من جروح الماضى وكيفية رسم لوحة رائعة للمستقبل.