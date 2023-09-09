معهد المشورة والحكمة بالدقى يعلن بدء استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسى الجديد

أعلن معهد المشورة والحكمة بالدقي عن بدء استقبال طلبات الالتحاق به للعام الدراسي الجديد، لدراسة دبلومة المشورة بالمحافظات وخارج مصر.

وتستمر الدراسة بدبلومة المشورة المسيحية لمدة عامين، مقسمة على 4 فصول دراسية، وتنقسم الدراسة إلى جانب حضور بمقر المعهد بالدقي أو الدراسة “أونلاين”، عبر الإنترنت.

وتبدأ الدراسة بدبلومة المشورة المسيحية بمعهد المشورة والحكمة المسيحي القبطي بالدقي، خلال نهاية الشهر الجاري لبداية الدراسة بالفصل الدراسي الأول.

- شروط الالتحاق بمعهد المشورة والحكمة بالدقي:

وضع معهد المشورة والحكمة بالدقي عدة شروط للتلتحاق به، من بينها أن يكون الدارس حاصلا على مؤهل عال جامعي، كشرط للالتحاق بالدراسة بالمعهد.

وأوضح المعهد، أن الحد الأدني للسن كشرط القبول بمعهد المشورة والحكمة بالدقي هو سن 25 عاما.

كما حدد المعهد، اجتياز المقابلة الشخصية كشرط أساسي للقبول للدراسة بمعهد المشورة والحكمة بالدقي مع الإلمام بقواعد استخدام الإنترنت للذين يقررون الدراسة “أونلاين".

واشترط المعهد أن الدراسة للعامين الدراسيين، لدارسي الأونلاين ستكون عبر تطبيق “زووم” مع اشتراط وجود إنترنت بجودة عالية وحضور نسبة 70% من المحاضرات، حتى يتم السماح لهم بحضور اختبارات نهاية العام الدراسي.

ويحاضر في دبلومة الشمورة المسيحية بمعهد المشورة والحكمة القبطي الأرثوذكسي بالدقي، تحت رعاية الأنبا ثيوديوس أسقف الجيزة وتوابعها، عدد من المختصين والمحاضرين في مجال المشورة المسيحية والصحة النفسية وأساتذة في علم المشورة المسيحية.

- اهتمام الكنيسة بعلم المشورة:

تهتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتدريس وتقديم دراسات ودورات في علم المشورة المسيحية؛ بهدف تأهيل شباب يستطيع حل مشكلاته الأسرية والشمكلات الخاصة بالعلاقات الاجتماعية والأسرية على أسس نفسية وعلمية صحيحة.

كما اشترطت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات مشورة قبل الزواج كشرط كنسي لإتمام مراسم الزواج الكنسي.