السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

معهد الأنبا مكسيموس للألحان يستعد لبدء الدراسة بالعام الجديد

كنيسة
كنيسة

يستعد معهد الأنبا  مكسيموس للألحان القبطية  ، واللغة القبطية ، تحت رعاية الأنبا مرقس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشبرا الخيمة وتوابعها ، لإستقبال دفعة جديدة من الدراسين ، استعداداً للعام الدراسي الجديد .

وتستمر الدراسة بمعهد الأنبا مكسيموس للألحان واللغة القبطية التابع لإيبارشية شبرا الخيمة ، لمدة 3 سنوات متواصلة .

 ويركز المعهد على استقبال  دارسين من محبي الالحان واللغة القبطية ،  من مختلف ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

يؤهل المعهد محبي الألحان لقيادة خورس  ألحان الكنائس والتسبحة مع تعليم قواعد اللغة القبطية .

يقدم معهد الأنبا مكسيموس للألحان واللغة القبطية دراسات في العقيدة و الألحان والتسبحة مع تدريب على الوعظ ، كما يدرس طلاب المعهد الكتاب المقدس والليتورجيا وتسليم قطع من صلوات القداس .

شروط الدراسة  بالمعهد

وضع معهد الانبا مكسيموس لدراسة الألحان واللغة القبطية ،عدة شروط للتقدم للالتحاق به في العام الدراسي الجديد ، من بينها  تقديم شهادة المؤهل الدراسي ، وصورة من بطاقة الرقم القومي .

 كما حدد المعهد ضرورة أن يقدم المتقدم من الدراسين ، خطاب تزكية من أب الإعتراف التابع لكنيسته القبطية الأرثوذكسية .

 وتبدأ الدراسة بالمعهد خلال شهر أكتوبر المقبل ، وستكون الدراسة به يومين خلال الأسبوع ، مع ضرورة الحضور بنسبة لا تقل عن 70 % ، طوال العام الدراسي ، حتى يسمح للطالب أن يجتاز اختبارات المقرر الدراسي في منتصف ونهاية العام .

وستكون الدراسة بالمعهد  بالنظام الحضوري ، أي لايوجد دراسة “أونلاين” عبر الإنترنت ، بهدف تقديم استفادة كاملة لطلاب معهد الأنبا مكسيموس لدراسة الألحان واللغة القبطية .

 وتستعد المعاهد والكليات الدينية المسيحية ، خلال شهر سبتمبر الجاري ـ لبدء العام الدراسي الجديد 2023م _2024م ،   ومن بينها كلية اللاهوت الارثوذكسية  الأكليريكية بالعباسية والمحرق ، ومعهد الدراسات القبطية ، ومعهد الرعاية والتربية المسيحي ، ومعاهد المشورة بمختلف ايبارشيات الكنيسة  ومنها معهد المشورة بالمعادي والدقي .

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