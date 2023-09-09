معهد الأنبا مكسيموس للألحان يستعد لبدء الدراسة بالعام الجديد

يستعد معهد الأنبا مكسيموس للألحان القبطية ، واللغة القبطية ، تحت رعاية الأنبا مرقس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشبرا الخيمة وتوابعها ، لإستقبال دفعة جديدة من الدراسين ، استعداداً للعام الدراسي الجديد .

وتستمر الدراسة بمعهد الأنبا مكسيموس للألحان واللغة القبطية التابع لإيبارشية شبرا الخيمة ، لمدة 3 سنوات متواصلة .

ويركز المعهد على استقبال دارسين من محبي الالحان واللغة القبطية ، من مختلف ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

يؤهل المعهد محبي الألحان لقيادة خورس ألحان الكنائس والتسبحة مع تعليم قواعد اللغة القبطية .

يقدم معهد الأنبا مكسيموس للألحان واللغة القبطية دراسات في العقيدة و الألحان والتسبحة مع تدريب على الوعظ ، كما يدرس طلاب المعهد الكتاب المقدس والليتورجيا وتسليم قطع من صلوات القداس .

شروط الدراسة بالمعهد

وضع معهد الانبا مكسيموس لدراسة الألحان واللغة القبطية ،عدة شروط للتقدم للالتحاق به في العام الدراسي الجديد ، من بينها تقديم شهادة المؤهل الدراسي ، وصورة من بطاقة الرقم القومي .

كما حدد المعهد ضرورة أن يقدم المتقدم من الدراسين ، خطاب تزكية من أب الإعتراف التابع لكنيسته القبطية الأرثوذكسية .

وتبدأ الدراسة بالمعهد خلال شهر أكتوبر المقبل ، وستكون الدراسة به يومين خلال الأسبوع ، مع ضرورة الحضور بنسبة لا تقل عن 70 % ، طوال العام الدراسي ، حتى يسمح للطالب أن يجتاز اختبارات المقرر الدراسي في منتصف ونهاية العام .

وستكون الدراسة بالمعهد بالنظام الحضوري ، أي لايوجد دراسة “أونلاين” عبر الإنترنت ، بهدف تقديم استفادة كاملة لطلاب معهد الأنبا مكسيموس لدراسة الألحان واللغة القبطية .

وتستعد المعاهد والكليات الدينية المسيحية ، خلال شهر سبتمبر الجاري ـ لبدء العام الدراسي الجديد 2023م _2024م ، ومن بينها كلية اللاهوت الارثوذكسية الأكليريكية بالعباسية والمحرق ، ومعهد الدراسات القبطية ، ومعهد الرعاية والتربية المسيحي ، ومعاهد المشورة بمختلف ايبارشيات الكنيسة ومنها معهد المشورة بالمعادي والدقي .