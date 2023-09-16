السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس التحالف الوطنى: أنفقنا 16 مليار جنيه ونأمل أن تمتد فروعنا لخارج مصر

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال النائب طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف الوطني للعمل التنموي، منذ أعلن عنه في مارس 2022 لم يترك أي محافظة من محافظات مصر، وشارك في مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات تنموية، ومشروعات زراعية، وتوزيع مواد غذائية، قوافل وخدمات علاجية.

طلعت عبدالقوي: نأمل أن تمتد فروع التحالف الوطني لخارج مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "نبحث عن القرى الأكثر احتياجًا، وما تم إنفاقه وصل لقرابة 16 مليار جنيه في قرابة عام وشهرين، والتحالف يستهدف أكثر من 35 مليون مواطن من الأكثر احتياجًا،  25 مليون منهم يتلقون مواد غذائية، و5 ملايين يتلقون خدمات علاجية، وأكثر من 40 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وخدمات لذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن التحالف لديه خطة طموحة لتشكيل التحالف بفروعه في المحافظات، ونأمل أن تمتد فروعه لخارج مصر، منوهًا بأن التحالف يساعد أيضًا الدول الشقيقة.

وختم: "التحالف بدأ بـ34 جمعية أهلية، أذرعه وصلت لكل أنحاء الجمهورية، وكان موجودًا بقوة في بني سويف ومع الرئيس السيسي في كل خطواته". 

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